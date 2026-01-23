Neuer Song von Depeche Mode „nur“ eine Cover-Version?

„Music for the Masses“ von Depeche Mode: Größenwahn oder große Selbstironie?

Depeche Mode sind in der letzten Zeit freigiebig mit neuem Material! Zuletzt gab es im Zuge der Veröffentlichung von „M“ die Songs „Life 2.0“, „In The End“, „Survive“ und „Give Yourself To Me“ zu hören. Nun gibt es weiteren Nachschub.

Mit „Universal Soldier“ veröffentlicht die Band einen neuen Song als Teil eines internationalen Benefizprojekts für die Hilfsorganisation „War Child“. Mit den Erlösen des Albums „Help(2)“ sollen Kinder in Krisen- und Kriegsgebieten unterstützt werden.

Mit dabei sind auf der Compilation auch Songs von Arctic Monkeys, Damon Albarn, Beth Gibbons, Pulp, Big Thief, Wet Leg und Olivia Rodrigo.

„Universal Soldier“ von Depeche Mode: Neue Version der Protesthymne?

Allerdings fragen sich Fans von Depeche Mode nun, um was für einen Song es sich bei „Universal Soldier“ handeln könnte. Anzunehmen ist, dass es sich dabei um ein weiteres Outtake aus den Session zu „Memento Mori“ handelt – wie ja zuletzt auch Bonussongs von „M“.

Aber in Foren wird auch gemunkelt, dass es sich um eine überraschende Cover-Version des gleichnamigen Songs von Donovan handeln könnte. Dabei ist das Lied von Donovan aus dem Jahr 1965 selbst ein Cover eines Stücks von Buffy Sainte-Marie, das sich auf ihrem Debütalbum „It’s My Way!“ (1964) befindet.

Zur Aufklärung: „Universal Soldier“ ist eines der bekanntesten Protestlieder der 60er-Jahre mit Zeilen wie: He’s the Universal Soldier/And he really is to blame/His orders come from far away no more/They come from here and there and you and me/And brothers, can’t you see/This is not the way to put an end to war“.

Es gibt Aufnahmen von Glen Campbell, The Highwaymen, Chumbawamba und sogar Juliane Werding („Der ewige Soldat“). Zuletzt brachten First Aid Kit 2011 eine weitere Coverversion heraus.

Weitere Informationen zum Song gibt es derzeit nicht von Depeche Mode. Fakt ist aber, dass die Songs von „Help(2)“ innerhalb von nur einer Woche im November 2025 unter der Anleitung von Produzent James Ford in den Abbey Studios aufgenommen wurden. Ford übernahm bereits kreative Leitung von „Memento Mori“.

Die Kompilation mit ausschließlich neuen Liedern erscheint am 06. März.