Depeche Mode: Neuer Song „Universal Soldier“ – alle Infos
Depeche Mode veröffentlichen mit „Universal Soldier“ einen neuen Song für das War-Child-Benefizalbum „Help(2)“.
Große Neuigkeiten für Fans von Depeche Mode: Die Band steuert mit „Universal Soldier“ einen neuen Song zu einem internationalen Benefizprojekt bei, das der Hilfsorganisation „War Child“ zugutekommt.
„Help(2)“ sammelt Musik für Kinder in Krisengebieten
Das Stück ist Teil des neuen Charity-Albums „Help(2)“, an dem sich zahlreiche Künstler beteiligt haben. Ziel der Veröffentlichung ist es, mit den Erlösen Kinder in Krisen- und Kriegsgebieten zu unterstützen, die unter extrem schwierigen Bedingungen aufwachsen müssen.
Noch ist von dem Song nichts zu hören. Nach den „M“-Bonusstücken „Life 2.0“, „In The End“, „Survive“ und „Give Yourself To Me“ ist das aber nun das fünfte neue Lied innerhalb kurzer Zeit – womöglich ein „Memento Mori“-Outtake.
Entstanden in nur einer Woche in den Abbey Road Studios
Laut einer offiziellen Mitteilung von „War Child“ wurde das komplette Album innerhalb von nur einer Woche im November 2025 realisiert. Die Aufnahmen fanden in den Abbey Road Studios in London statt. Die kreative Leitung übernahm Produzent James Ford, der schon „Memento Mori“ betreut hatte.
Veröffentlichungstermin
Das Benefizalbum „Help(2)“ erscheint am 6. März 2026. Sämtliche Einnahmen kommen direkt der Arbeit von „War Child“ zugute. Der Tracklist nach zu urteilen sind alle Songs, wie von King Krule oder den Arctic Monkeys, neue Stücke.
Trackliste von „War Child – Help(2)“
- Arctic Monkeys – „Opening Night“
- Damon Albarn, Grian Chatten & Kae Tempest – „Flags“
- Black Country, New Road – „Strangers“
- The Last Dinner Party – „Let’s Do It Again!“
- Beth Gibbons – „Sunday Morning“
- Arooj Aftab & Beck – „Lilac Wine“
- King Krule – „The 343 Loop“
- Depeche Mode – „Universal Soldier“
- Ezra Collective & Greentea Peng – „Helicopters“
- Arlo Parks – „Nothing I Could Hide“
- English Teacher & Graham Coxon – „Parasite“
- Beabadoobee – „Say Yes“
- Big Thief – „Relive, Redie“
- Fontaines D.C. – „Black Boys on Mopeds“
- Cameron Winter – „Warning“
- Young Fathers – „Don’t Fight the Young“
- Pulp – „Begging for Change“
- Sampha – „Naboo“
- Wet Leg – „Obvious“
- Foals – „When the War Is Finally Done“
- Bat For Lashes – „Carried My Girl“
- Anna Calvi, Ellie Rowsell, Nilüfer Yanya & Dove Ellis – „Sunday Light“
- Olivia Rodrigo – „The Book of Love“