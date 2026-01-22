Depeche Mode: Neuer Song „Universal Soldier“ – alle Infos

Große Neuigkeiten für Fans von Depeche Mode: Die Band steuert mit „Universal Soldier“ einen neuen Song zu einem internationalen Benefizprojekt bei, das der Hilfsorganisation „War Child“ zugutekommt.

„Help(2)“ sammelt Musik für Kinder in Krisengebieten

Das Stück ist Teil des neuen Charity-Albums „Help(2)“, an dem sich zahlreiche Künstler beteiligt haben. Ziel der Veröffentlichung ist es, mit den Erlösen Kinder in Krisen- und Kriegsgebieten zu unterstützen, die unter extrem schwierigen Bedingungen aufwachsen müssen.

Noch ist von dem Song nichts zu hören. Nach den „M“-Bonusstücken „Life 2.0“, „In The End“, „Survive“ und „Give Yourself To Me“ ist das aber nun das fünfte neue Lied innerhalb kurzer Zeit – womöglich ein „Memento Mori“-Outtake.

Entstanden in nur einer Woche in den Abbey Road Studios

Laut einer offiziellen Mitteilung von „War Child“ wurde das komplette Album innerhalb von nur einer Woche im November 2025 realisiert. Die Aufnahmen fanden in den Abbey Road Studios in London statt. Die kreative Leitung übernahm Produzent James Ford, der schon „Memento Mori“ betreut hatte.

Veröffentlichungstermin

Das Benefizalbum „Help(2)“ erscheint am 6. März 2026. Sämtliche Einnahmen kommen direkt der Arbeit von „War Child“ zugute. Der Tracklist nach zu urteilen sind alle Songs, wie von King Krule oder den Arctic Monkeys, neue Stücke.

Trackliste von „War Child – Help(2)“