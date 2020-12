Die Alben des Jahres 2020: Arne Willander

Der Beatles-Schlagzeuger nutzte die vergangenen Pandemie-Monate, um neue Musik zu produzieren. Das Ergebnis: „Here’s to the Nights“.

Der ehemalige Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr hat kürzlich seine neue Single „Here’s to the Nights“ veröffentlicht und dafür bekam er tatkräftige Unterstützung von Paul McCartney, Corinne Bailey Rae, Eric Burton, Sheryl Crow, FINNEAS, Dave Grohl, Ben Harper, Lenny Kravitz und Jenny Lewis. Sie alle wirkten bei der neuen Single mit. Geschrieben wurde der Song von der US-amerikanischen Komponistin Diane Warren im Sinne des „Friedens, der Liebe und Freundschaft“. Dabei konnte sie auch noch von weitere Stars wie Joe Walsh, Steve Lukather, Chris Stapleton und Yola gewinnen. Der Song wird auf Starrs neuer EP „Zoom In“ am 21. März 2021 erscheinen. Der…