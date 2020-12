Die Alben des Jahres 2020: Maik Brüggemeyer

Paul McCartney hält seinen früheren Bandkollegen lieber weiterhin geistig am Leben, indem er mit dessen Sohn Sean über ihn spricht. Außerdem melde sich Lennon oft im Alltag bei ihm.

Auch 40 Jahre später kann es Paul McCartney nicht fassen, dass sein Beatles-Kollege John Lennon tot ist. Am 9. Dezember 1980 wurde der Musiker in New York City erschossen. Doch wie McCartney nun in einem Interview sagte, kann er immer noch weder die Tat noch die Sinnlosigkeit des Ganzen begreifen. Paul McCartney „implodiert“, wenn er an Lennons Tod denkt „Ich wiederhole das Szenario in meinem Kopf“, berichtete der Brite nun der „New York Times“. Aber diese Repetition würde zu nichts führen, es würde ihn nur fertig machen: „So sehr, dass ich nicht wirklich darüber nachdenken kann. Es implodiert irgendwie. Was…