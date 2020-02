Bee Gees: Geplantes Biopic mit Bradley Cooper als Barry Gibb

Der Heiratsantrag kann einer der emotionalsten Momente einer Liebesbeziehung sein. Da ist die musikalische Untermalung Gold wert. Wir listen die schönsten Lieder für Heiratsanträge.

Für viele Menschen stellt der Tag der Hochzeit eines der größten Highlights in ihrem Leben dar. Allein der Weg dorthin ist schon gepflastert mit romantischen Meilensteinen für die jeweilige Beziehung – das erste Date, der erste Kuss, die erste gemeinsame Wohnung bis hin zum Heiratsantrag. Um letzteren perfekt zu machen, wird oftmals die richtige musikalische Untermalung benötigt. Wir listen die schönsten und romantischsten Songs für Heiratsanträge. Das sind die besten Lieder für Heiratsanträge U2 – With Or Without You 1987 veröffentlichte die irische Rockband U2 den Song „With Or Without You” als erste Single ihres fünften Studioalbums „The Joshua Tree”. Trotz vieler Spekulationen, bei…