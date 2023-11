Dolly Parton performt bei ihrer Aufnahme in die Rock and Roll Hall Of Fame, November 2022

Amerikas Country-Queen Dolly Parton hat eine Rock-Platte gemacht. Und was für eine! 140 Minuten Rock, „Let It Be“ mit Paul McCartney, „Every Breath You Take“ mit Sting, „We Will Rock You“ ohne Freddie Mercury. Ist das grässlich oder großartig? Und welche Figur machen die Original-Stücke, darunter ein Duett mit Elvis Presley bzw. Ronnie McDowell? Zudem besprechen wir die Grammy-Nominierungen und geben unsere Tipps für die großen Kategorien ab.