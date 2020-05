Doro Pesch heute um 19 Uhr bei #DaheimDabeiKonzerte – der offizielle Trailer

Über den Artist

Normalerweise ist er als Frontmann der Gruppe Subway To Sally unterwegs, seit 1999 wandelt er darüberhinaus mit Eric Fish & Friends auch auf Solopfaden. Hier geht er voll in seiner Rolle als Liedermacher auf – reduziert und doch mit voller emotionaler Bandbreite. Das funktioniert in kleinem Rahmen ebenso wie auf dem Wacken Open Air! Trotz Doppelbelastung dürfen sich Fans aber seither über regelmäßigen neuen Solo-Output mit tiefsinnigen Lyrics freuen. In diesem Jahr steht die nächste Veröffentlichung an, und auch mit dem im August erscheinenden Album GEZEITEN zieht es Eric Fish & Friends wieder auf die Bühnen.