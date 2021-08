Ed Sheeran: Neues Album „=“ (Equals) kommt im Oktober – hier neues Video sehen!

Foto: Europa Press via Getty Images, Ricardo Rubio . All rights reserved.

Nach dem Erfolg des mit Platin ausgezeichneten Songs „Bad Habits“ folgt nun der nächste Track von Ed Sheeran, „Visiting Hours“, gemeinsam mit einer Album-Ankündigung. Der Song, welcher am Donnerstag (19. August) erschienen ist, bildet gemeinsam mit „Bad Habits“ einen Teil der Tracklist für „=“ („Equals“).

Empfehlung der Redaktion Ed Sheeran ist der bestverdienende Solokünstler

„Coming-of-Age-Album“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos)

Sheerans mittlerweile viertes Studioalbum soll am 29. Oktober 2021 veröffentlicht werden und kann ab sofort vorbestellt werden. Auf den insgesamt 14 Tracks der Platte rekapituliert er sein bisheriges Leben und spricht Themen an, die ihm in den letzten vier Jahren wichtig waren. Er sagt, es sei sein Coming-of-Age-Album:

„„=“ (Equals) ist ein äußerst persönliches Album, das mir sehr viel bedeutet. Mein Leben hat sich in den letzten Jahren tiefgreifend verändert: Ich habe geheiratet, bin Vater geworden, habe Verlust erlebt. All diese Themen verarbeite ich im Verlauf des Albums. Ich betrachte es als mein Coming-of-Age-Album und kann es kaum erwarten, dieses nächste Kapitel mit euch zu teilen.“

Empfehlung der Redaktion Ed Sheeran hatte Pläne für Karriere-Ende nach Geburt seiner Tochter

Den Song „Visiting Hours“ schrieb Ed Sheeran in Gedenken an seinen guten Freund und Kollegen Michael Gudinski, welcher dieses Jahr verstarb. Im März sang Sheeran den Song bereits unter Tränen auf dessen Gedenkfeier. Auf der nun veröffentlichten Studioversion sind auch Kylie Minogue und Jimmy Barnes, ebenfalls enge Freunde von Michael Gudinski, zu hören.

Das Cover des Albums soll ein im Lockdown entstandenes Gemälde von Sheeran sein. Die Schmetterlinge am Rand des Album-Covers stünden symbolisch für den Neuanfang des Lebens, erzählte der Sänger in einem Instagram-Livestream. Auch das Releasedatum der nächsten Single verriet er schon, am 10. September soll sie rauskommen. Wie sie heißen wird, behält er allerdings noch für sich.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Ed Sheeran (@teddysphotos)

Trackliste – „=“

Tides Shivers First Times Bad Habits Overpass Graffiti The Joker And The Queen Leave Your Life Collide 2step Stop The Rain Love In Slow Motion Visiting Hours Sandman Be Right Now