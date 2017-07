Ed Sheeran vs. Trolle: Dieses Mal hat er seinen Twitter-Account wirklich gelöscht

Anfang des Monats sagte Ed Sheeran, dass er seine aktive Twitter-Karriere beendet und auf seinem Profil nur noch automatische Instagram-Posts einlaufen lässt. Der Grund: Zu viele Hasskommentare, die ihm viel zu nahe gehen würden. Dann trat er den Rücktritt vom Rücktritt an und schrieb unter einem Instagram-Post: „Ich habe mit nichts aufgehört, ich werde nur nichts mehr lesen – außer Harry Potter.“ Nun ist sein Account nicht mehr auffindbar.

Offenbar genügte es dem 26-Jährigen nicht mehr, sich einfach nicht mehr einzuloggen. Sein Twitter-Account ist nicht mehr vorhanden. Eine Erklärung von Seiten des Sängers gab es dazu nicht. Was bleibt, sind Spekulationen. Ein möglicher Grund könnten die gespaltenen Reaktionen auf seinen Gastauftritt in der ersten Episode von „Game Of Thrones“ Staffel 7 sein.

Selbst Lady Gaga konnte es nicht verhindern

Auch Lady Gaga konnte das Twitter-Aus wohl nicht verhindern. Die Sängerin hatte zuletzt mehr „Liebe und Respekt“ für den 26-Jährigen gefordert. Sie hatte einen klaren Apell an ihre Fans gerichtet: „Arbeitet härter an euch, um freundlichere Menschen zu werden. Das sollte unsere erste Pflicht sein.“ Dafür hatte der US-Popstar jede Menge böse Reaktionen geerntet.

Was auch immer der Grund für das Twitter-Aus ist, neben Facebook können Sheerans Fans vor allem auf Instagram weiter sehen, was er gerade macht. Sein letzter Post: Ein Bild, das ihn und seine Freundin in den Bergen von Peru zeigt.

Climbing mountains in Peru A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 17, 2017 at 5:04pm PDT

