Lenny Kravitz: Vier Deutschland-Konzerte 2018

Drei Jahre ist es her, dass Lenny Kravitz in Deutschland gespielt hat. Für 2018 hat er ein neues Album angekündigt, das er im Mai und Juni live vorstellen wird. Auf dem Tourplan stehen München, Berlin, Frankfurt und Köln.

Der 53-Jährige ist seit über 20 Jahren erfolgreicher Musiker und hat in dieser Zeit zehn Alben herausgebracht. Neben seiner neuen Platte, können sich die Fans auf Hits wie „Fly Away“, „American Woman“ oder „Are You Gonna Go My Way“ freuen.

Weiterlesen Lenny Kravitz: Seine 5 Lieblingssongs von Prince Der Musiker hat seine Lieblingssongs des verstorbenen Künstlers gewählt und erklärt, was sie ihm bedeuten.

Die Tour von Lenny Kravitz durch Deutschland startet am 31.Mai 2018 in der Olympiahalle in München und führt den Musiker über Berlin und Frankfurt nach Köln. Der exklusive Vorverkauf startet am 15. Dezember 2017 um 10:00 Uhr über myticket.de. Ab dem 18. Dezember 2017 beginnt der reguläre Vorverkauf. Tickets sind dann sowohl über myticket.de, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Lenny Kravit:z: „Raise Vibration“-Tour 2018