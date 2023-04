Ed Sheeran live im Berliner Admiralspalast: Fotos, Setlist, Videos

Am Montag (17. April) gab Ed Sheeran, Coverstar unserer Digital-Exklusive-Story, im Berliner Admiralspalast ein intimes Konzert. Wir zeigen Videos, Fotos und die Setlist des Abends. Ein User schreibt begeistert: β€žEd Sheeran killed it last night in Berlin.β€œ

Videos:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Eyck (@eyck.odyssey)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Julia (@juulia.re)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Tommy (@schnubiculemus)

Ed Sheeran killed it last night in Berlin πŸ”₯@edsheeran pic.twitter.com/VMYVto85Ic β€” 𝐚π₯𝐒𝐜𝐚✨️𝐦𝐞𝐞𝐭 𝐦𝐞 𝐚𝐭 𝐦𝐒𝐝𝐧𝐒𝐠𝐑𝐭 (@alicasdaylight) April 18, 2023

Ed invitΓ³ a una fan a cantar Afterglow juntos en BerlΓ­n πŸ’›pic.twitter.com/ZOt17CtkKl β€” Ed Sheeran Uruguay (@EdSheeranUY) April 18, 2023

Setlist: