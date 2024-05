Am Donnerstagabend (09. Mai) wird Eden Golan aus Israel im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest in Malmö für ihr Heimatland auftreten: „Hurricane“, ehemals „October Rain“ präsentieren. Nur unter Polizeischutz darf die 20-Jährige ihr Hotel – mit unbekannter Adresse – und nur für diesen Auftritt verlassen.

Das Halbfinale wird ab 21 Uhr auf dem TV-Sender ONE, im Livestream auf eurovision.de und in der ARD-Mediathek zu sehen sein. Eden hat die Startnummer 14 von insgesamt 16 Beiträgen.

Seit Tagen gibt es Proteste gegen Israel und Golan. Aufgrund des Gazakriegs erhielt sie Morddrohungen – und antisemitische Anschläge wurden angekündigt. Stunden vor dem Halbfinale begannen in Malmö propalästinensische Demonstrationen, die darauf abzielen, Israel vom ESC auszuschließen. Aus Sicherheitsgründen wurde der Eingang ihres Hotels mit Betonblöcken gegen mögliche terroristische Angriffe geschützt.

Greta Thunberg schloss sich mit anderen Israel-Kritikern den Protesten gegen Israels Teilnahme am Eurovision Song Contest in Malmö an. Im südschwedischen Malmö haben mehrere tausend Demonstranten den Ausschluss Israels vom Eurovision Song Contest (ESC) gefordert. Etwa 5000 Menschen versammelten sich am Donnerstag in Malmö vor Beginn des zweiten Halbfinales zu einem Marsch durch die Stadt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie beschrieb die Situation als „ruhig“. Die Aktion lief unter dem Motto „Schließt Israel von der Eurovision aus“. Die Teilnehmer versammelten sich auf einem Platz in der Nähe des Rathauses und zogen von dort mit palästinensischen Fahnen zu einem Park mehrere Kilometer vom Ort der Veranstaltung entfernt. Die Demonstranten riefen teils antisemitische Parolen und skandierten „Israel ist ein Terrorstaat“, entzündeten Rauchfackeln in den palästinensischen Farben und forderten eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. Die Polizei war mit einem Hubschrauber und Beamten auf den Dächern im Einsatz.

Eden Golan wurde von Polizei und Sicherheitsdiensten besonders geschützt. Auf Anraten des israelischen Geheimdienstes verließ sie ihr Hotel außer für die Proben nicht, nahm aus Sicherheitsgründen nicht an öffentlichen Veranstaltungen teil und gab keine Pressekonferenzen.

Am Donnerstagnachmittag wurde Eden von über 100 schwedischen Polizisten und einem großen Sicherheitskonvoi zur Arena eskortiert, während ein Polizeihubschrauber den Himmel überwachte.

Das große Finale findet am Samstag (11. Mai) statt.