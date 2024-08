„Emily in Paris“, Staffel 4: Alles, was ihr zu den neuen Folgen wissen müsst

Nicht nur die Olympischen Spiele sind gerade in Paris, auch Emily kommt zurück. Am 15. August startet die erste Hälfte der vierten Staffel von „Emily in Paris“ auf Netflix.

Die Fans dürfen sich auf die ersten fünf Episoden freuen, die die turbulenten Abenteuer von Emily Cooper (gespielt von Lily Collins) in der Stadt der Liebe fortführen.

Der zweite Teil der Staffel mit den verbleibenden fünf Folgen wird nur wenige Wochen später, am 12. September, veröffentlicht.

Achtung: Spoiler zu Ende Staffel 3

Emily Cooper, die Amerikanerin mit einer Schwäche für Mode und Marketing, kämpft mit den Herausforderungen ihres chaotischen Liebeslebens und ihrer Karriere in Paris. Nach dem dramatischen Ende der dritten Staffel, in der Gabriels Hochzeit mit Camille in letzter Minute scheiterte, sieht sich Emily in einem Gefühlschaos gefangen.

Gabriel gesteht, dass Camille ein Kind erwartet, was Emilys bereits verworrene Gefühlslage weiter verkompliziert. Trotz dieser Umstände knistert es weiter zwischen Emily und Gabriel – aber wird ihre Beziehung eine Zukunft haben?

Gleichzeitig steht Emily beruflich vor großen Veränderungen. Ihre Marketingagentur, Agence Grateau, erlebt interne Umbrüche, und Emilys Chefin Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu) muss sich mit Herausforderungen aus ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, um ihre Ehe zu retten. Auch Emilys beste Freundin Mindy (Ashley Park) steht im Rampenlicht: Sie bereitet sich auf ihre Teilnahme am Eurovision Song Contest vor, kämpft aber mit finanziellen Problemen, die ihre Träume zu zerstören drohen.

Emily in Rom und Pläne für Staffel 5

Eine der großen Überraschungen der vierten Staffel ist, dass Emily Paris zumindest zeitweise verlassen wird. Einige der neuen Episoden spielen in Rom, wo Emily auf neue berufliche Herausforderungen trifft und gleichzeitig versucht, ihre persönlichen Beziehungen zu klären.

Die Gerüchteküche brodelt: Während die vierte Staffel noch nicht einmal veröffentlicht ist, wurde bereits über eine fünfte Staffel spekuliert. Den Ausschlag dafür gab eine besondere Auktion während der Filmfestspiele in Cannes im Mai 2024. Bei dieser Charity-Veranstaltung zugunsten der Aids- und HIV-Hilfe wurde ein Tag am Set von „Emily in Paris“ inklusive einer Statist:innenrolle versteigert.

Die Auktion brachte 250.000 Euro ein und deutete auf eine bereits geplante fünfte Staffel hin. Der Haken: Netflix hat bisher keine offizielle Bestätigung für Staffel 5 gegeben. Es bleibt also spannend, ob und wann die Serie weitergeführt wird.