Lena Dunham macht „Polly Pocket“-Film mit Lily Collins in der Hauptrolle

Beim US-amerikanischen Spielzeughersteller Mattel sind nach „Barbie“ weitere Filme in der Richtung im Gespräch. Konkret ist von einer Verfilmung der Puppe „Polly Pocket“ die Rede. Das Projekt soll Autorin und Regisseurin Lena Dunham („Girls“) mit Lily Collins in der Hauptrolle übernehmen.

Das bestätigt der Produzent von Mattel Films, Robbie Brenner, gegenüber „Variety“. Er sagt, dass bereits ein Drehbuch für das Projekt eingereicht worden sei. Details zur Handlung sind bislang jedoch nicht bekannt.

Über Dunham und Collins sagt Brenner, sie seien „zwei seiner Lieblingsfrauen überhaupt“: „Es war bisher eine unglaubliche Zusammenarbeit. Lena ist so kollaborativ, krempelt die Ärmel hoch und mag es wirklich, in Notizen herumzuwühlen und zuzuhören. Sie ist unglaublich. Und Lily ist so klug und so spezifisch und so produktiv“. Brenner freue sich, wenn „in Zukunft“ etwas für die große Leinwand dabei entstünde.

Das Spielzeug namens Polly Pocket ist seit den 1980er-Jahren eine erfolgreiche Mattel-Linie, die Kindern Miniatur-Gummikleiderschränke bietet, die sich zum Anziehen und Spielen eignen.

Lily Collins ist aktuell – seit 2020 – als Emily Cooper in der Netflix-Produktion „Emily in Paris“ zu sehen. Wann der „Polly Pocket“-Film mit ihr ins Kino kommen könnte, bleibt momentan noch unklar.

Weitere „Spiel“-Filme in Planung?

Polly Pocket ist, aktuellen Vermutungen zufolge, nicht das einzige Spielzeug, mit dem Mattel hofft, in der Filmindustrie Fuß fassen zu können. Nachrichten zufolge soll nämlich etwa Daniel Kaluuya die Regie bei einem „Barney“-Film übernehmen, während J.J. Abrams verspricht, „Hot Wheels“ in einen Film zu verwandeln.

