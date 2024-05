Am kommenden Samstag, den 11. Mai, findet das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contest in Malmö statt. Welche:r Künstler:in 2024 den Preis mit nach Hause nehmen könnte, hat Spotify anhand der Streams im vergangenen Monat prognostiziert. Der Streaminganbieter analysierte für die Prognose die Daten zwischen dem 27. März und dem 25. April weltweit. Die Länder, deren musikalischen Beiträge in diesem Zeitraum am meisten gestreamt wurden sind die Niederlande, Italien und Schweden.

„Europapa“ beliebtester ESC-Song 2024 auf Spotify

Insbesondere die Streamingzahlen der Niederlande und Italien liegen nah beieinander. Vorreiter ist aktuell jedoch der niederländische Künstler Joost mit seinem Track „Europapa“, der mehr als 4,6 Millionen Hörer:innen verzeichnen konnte. Auf Platz zwei landet Angelina Mango, die für Italien beim ESC antritt und mit ihrem Song „La nola“ 3,8 Millionen Streams erhalten hat. Es könnte aber auch einen achten Sieg für Schweden geben. Das Lied „Unforgettable“ von Marcus & Martinus belegt mit 1,9 Millionen Hörer:innen nämlich den dritten Platz der Rangliste. Der Song für Deutschland „Always on the run“ des Sängers Isaak taucht hingegen gar nicht in den ersten zehn Plätzen auf.

Top 10 der meistgestreamten Songs des ESC 2024 weltweit auf Spotify:

Niederlande – „Europapa“ von Joost Italien – „La noia“ von Angelina Mango Schweden – „Unforgettable“ von Marcus & Martinus Frankreich – „Mon amour“ von Slimane Griechenland – „ZARI“ von Marina Satti Spanien – „ZORRA“ von Nebulossa Schweiz – „The Code“ von Nemo Ukraine – „Teresa & Maria“ von Jerry Heil, alyona alyona Israel – „Hurricane“ von Eden Golan Großbritannien – „Dizzy” von Olly Alexander

Auch die Deutschen feiern Joost

Bei den Spotify-Nutzer:innen in Deutschland ist die Niederlande mit Joost ebenfalls der ESC-Spitzenreiter. Erst auf dem zweiten Platz landet der deutsche Song von Isaak, dicht gefolgt von Italiens Track von Angelina Mango. Den letzten Platz der Top 10 belegt in beiden Listen Großbritanniens Olly Alexander mit seinem Track „Dizzy“.

Top 10 der meistgestreamten Songs des ESC 2024 in Deutschland auf Spotify:

Niederlande – „Europapa“ von Joost Deutschland – „Always on the run“ von ISAAK Italien – „La noia” von Angelina Mango Schweiz – „The Code“ von Nemo Griechenland – „ZARI“ von Marina Satti Schweden – „Unforgettable“ von Marcus & Martinus Österreich – „We Will Rave“ von Kaleen Kroatien – „Baby Lasagna” von Rim Tim Tagi Dim Ukraine – „Teresa & Maria“ von Jerry Heil, alyona alyona Großbritannien – „Dizzy” von Olly Alexander

Die Daten der Sieger:innen der letzten zehn Jahre des ESC-Finales zeigen, dass der durchschnittliche Anstieg der Streams nach dem Sieg mehr als 900 Prozent beträgt. Måneskin, die 2021 für Italien gewannen, verzeichneten nach der Veranstaltung sogar einen Anstieg der weltweiten Streams um mehr als 2.000 Prozent. Ob die Spotify-Streams Recht behalten und Joost tatsächlich den ersten Platz beim ESC belegen wird, wird sich beim Finale zeigen.