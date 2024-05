Am Samstag (11. Mai) belegte Slimane beim Eurovision Song Contest in Malmö den vierten Platz. Das Publikum bescherte dem Franzosen 227 Punkte im Voting, mit den Jurystimmen erreichte er eine Punktzahl von 445. Ab sofort tourt der 34-Jährige in Frankreich und Belgien. Noch bis Ende November gibt er 32 Konzerte. Doch eine lange Pause bleibt dem Familienvater anschließend nicht. Wie er am Dienstag (14. Mai) bei Instagram ankündigte, wird er sich ab Januar 2025 auf Welttournee begeben.

Tourstart in Deutschland

Insgesamt 12 Konzerte gibt Slimane in Europa, Nordamerika und Kanada. Der Tourauftakt findet in Deutschland statt. Am 23. Januar 2025 spielt er im Theater am Potsdamer Platz in Berlin. Damit dürfte die Show ein Sitzkonzert werden. In der Halle sind 1754 Kinosessel aufgereiht. Ab Freitag, den 17. Mai gibt es bei Magentamusik und RTL + ab 10:00 Tickets im Pre-Sale. Offizieller Verkaufsstart ist dann am Montag, den 22. Mai ab 10:00 bei Livenation.

Das sind alle Konzerttermine Slimanes:

23. Januar: Berlin, Deutschland

25. Januar: London, England

26. Januar: Milan, Italien

29. Januar: Helsinki, Finnland

01. Februar: Antwerpen, Belgien

02. Februar: Schweden, Stockholm

04. Februar: Warschau, Polen

11. Februar: Barcelona, Spanien

21. Februar: Québec, Kanada

22. Februar: Montreal, Kanada

23. Februar: New York, USA

26. Februar: Miami, USA

Mehr über Slimane

Slimane Nebchi hat algerischen Wurzeln und wächst mit drei Geschwistern in einem Vorort von Paris auf. Seine musikalische Reise beginnt im Alter von zwölf Jahren, als er sich einem Gospelchor anschließt. Nach dem Abitur besucht er verschiedene Musikschulen und beginnt seine Karriere in Bars und Nachtclubs. Nebenbei verdient er sein Geld als Musicalsänger. Anfängliche Versuche in Talentshows wie „Nouvelle Star“ (2009) und „X Factor“ (2011) verliefen Erfolglos. Er veröffentlichte seine ersten eigenen Songs auf seinem YouTube-Kanal und startete 2016 einen erneuten Versuch in der französischen Ausgabe von „The Voice“. Sein Talent überzeugte das Publikum, das ihn bis ins Finale gewählt hat, welches er schlussendlich gewann. Mit seinem Debüt „Paname“ landete er einen Top-Ten-Hit und begann damit seinen Aufstieg im Musikbusiness.

Mittlerweile ist Slimane in Frankreich ein Superstar. Seine Streamingzahlen zeigen, dass er bereits vor dem ESC ein bekannter Sänger war. Sein Song „Mon Amour“, mit dem der 35-Jährige beim Wettbewerb antrat, zählt zwar knapp 30 Millionen Streams, ist aber bei weitem nicht sein erfolgreichster Hit. Sein Lied „Avant Toi“ aus dem 2019 veröffentlichten Album „VersuS“ erreichte bereits die 99 Millionen Streams. Auch „Ça va ça vient“ wurde bereits 60 Millionen mal angehört.