ESC-Gewinner Salvador Sobral: Letzte Hoffnung Spenderherz

Bereits bei seinem letzten Konzert am 8. September hatte der erst 27-Jährige sich von seinen Fans verabschiedet. Da sang Sobral, gemeinsam mit seiner Schwester, seinen Hit „Amar pelos dois“ ein weiteres Mal, beide weinten.

„Wenn dein Herz nicht nachgeben will/ Keine Leidenschaft spüren will, nicht leiden will /Ohne einen Plan zu schmieden, was danach kommen wird / Kann mein Herz für uns beide lieben“, heißt es in dem Song.