FAQ Jeffrey Epstein Files: Was noch im Dunkeln ist

Letzte Woche unternahm das Weiße Haus einen Vorstoß in Richtung Transparenz. Es verteilte Aktenordner mit Unterlagen über den verstorbenen Finanzier und Kinderschänder Jeffrey Epstein an eine Reihe prominenter rechtsextremer Influencer. Die Idee war, dass diese Personen das Material – das von der US-Generalstaatsanwältin Pam Bondi als „Epstein-Akten: Phase 1“ bezeichnet wurde – durchforsten sollten. Und dann ihre Erkenntnisse mit ihren Millionen von Anhängern teilen. So sollte das Engagement der Regierung Donald Trump für einen freien Informationsaustausch mit der amerikanischen Öffentlichkeit zu demonstrieren.

Der Schachzug ging völlig nach hinten los. Was Bondi in den Fox News ankündigte und dann veröffentlichte, waren hauptsächlich Seiten von Jeffrey Epsteins Kontaktliste und Flugprotokolle von Privatjets. Die er benutzte. Die beide seit Jahren öffentlich sind (und in weniger redigierter Form). Verschwörungstheoretiker, die begierig darauf waren, die sogenannte „Epstein-Kundenliste“ zu sehen, für die es nie Beweise gab, bezeichneten die Offenlegung als Farce. Und erneuerten ihre üblichen Behauptungen einer anhaltenden Vertuschung. Bondi behauptete, FBI-Agenten in der Außenstelle in New York hätten weitere Dokumente zurückgehalten. Und forderte sie in einem Brief an den Büroleiter Kash Patel an.

Am Montag erschien sie erneut in den Fox News. Sie behauptete, die Zentrale der Behörde habe eine „ LKW-Ladung Beweise “ erhalten. Die habe Tausende zusätzlicher Dokumente umfasst. Die schließlich mit Schwärzungen veröffentlicht würden, um die Identität der Opfer zu schützen. Und möglicherweise aus Gründen der „ nationalen Sicherheit “. Unterdessen soll sich das Weiße Haus in gegenseitige Beschuldigungen über Bondis ursprüngliche Aktion verstrickt haben. Und versucht haben, die MAGA-Loyalisten zu beschwichtigen, die ihre großen Online-Plattformen genutzt hatten, um sie zu kritisieren.

„Keine Kundeliste“

Es ist unklar, ob Bondi jemals einen „Phase 2“-Ordner fallen lassen wird. Aber selbst wenn, ist es unwahrscheinlich, dass dies die fanatischen Trump-Anhänger zufriedenstellen wird. Die offenbar glauben, dass es geheime Papiere gibt, die beweisen, dass ihre prominenten liberalen Feinde die minderjährigen Mädchen missbraucht haben. Die Epstein zusammen mit seiner Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell in sein Sexhandelsnetzwerk gelockt hat.

„Im Grunde wurden sein Telefonverzeichnis und seine Flugprotokolle irgendwie so umgedeutet oder missverstanden, dass man auf die Idee kam, es gäbe eine Art Kundenliste“, erklärt Julie K. Brown , deren investigative Berichterstattung über den Fall Epstein für The Miami Herald mehrfach mit Journalistenpreisen ausgezeichnet wurde.

„Und soweit ich weiß, gibt es so etwas nicht. Ich habe in all den Hunderten von Gesprächen mit Opfern und all den Gerichtsaussagen, die ich gelesen habe – und ich sage Ihnen, ich habe fast jede einzelne Zivilklage, die eingereicht wurde, und jede einzelne Entdeckung, die eingereicht wurde, gelesen – nie etwas gehört oder gesehen, das auf eine Kundenliste hindeutet.“

Auch wenn diese sagenumwobene Liste wahrscheinlich nicht existiert, gibt es andere Aspekte der Epstein-Geschichte, die in den kommenden Jahren geklärt werden könnten, sollten die richtigen Materialien ans Licht kommen. Hier sind einige große offene Fragen.

Die Umstände von Epsteins Tod

Als Epstein 2019 nach seiner Verhaftung wegen bundesweiter Anklagen wegen Sexhandels in einer Gefängniszelle in Manhattan starb, wurde sein Tod als Suizid durch Erhängen eingestuft. Dies löste jahrelang Verschwörungstheorien darüber aus, wie mächtige Personen, die mit ihm in Verbindung standen, seinen Mord angeordnet haben könnten. Um sich selbst zu schützen, obwohl keine davon bewiesen werden konnte.

Brown sagt, dass das Justizministerium zwar die Ergebnisse einer Untersuchung zu Epsteins Tod veröffentlicht hat, in der schwerwiegende Versäumnisse des Personals des New Yorker Metropolitan Correctional Center festgestellt wurden, „die zugrunde liegenden Dokumente aber nicht zur Verfügung gestellt wurden“. Dazu würden vermutlich Interviews mit anderen Insassen, Wärtern und Medizinern gehören, erklärt sie. Auch die Autopsie von Epstein wurde nicht veröffentlicht. Durch die Zurückhaltung dieses Materials haben wir keine vollständige Transparenz darüber, wie Epstein genau gestorben ist.

Eine Möglichkeit, die Epstein-Saga sofort aufzuklären, besteht laut Brown darin, dass das Federal Bureau of Investigation die Tausenden von Seiten der Akten aus ihren Untersuchungen, die bis ins Jahr 2000 zurückreichen, freigibt.

Was das FBI sonst noch wusste

Eine Möglichkeit, sofort mehr Licht in die Epstein-Saga zu bringen, besteht laut Brown darin, dass das Federal Bureau of Investigation die Tausenden von Seiten der Akten freigibt. Die stammen aus ihren Untersuchungen, die bis ins Jahr 2007 zurückreichen, als sie die Ermittlungen der Polizei von Palm Beach gegen den Finanzier übernahmen. Das FBI hat technisch gesehen einen Großteil dieses Materials auf seinem Online-Portal „vault“ veröffentlicht. Allerdings ist ein Großteil davon geschwärzt.

„Viele der Schwärzungen sind völlig unnötig, wenn man sich diese Dokumente wirklich ansieht“, sagt sie. „Sie haben Jeffrey Epsteins eigenen Namen aus einigen dieser Dokumente herausgeschwärzt. Mit anderen Worten, es heißt dann: ‘Wir sind zum [leeren] Haus in Palm Beach gefahren“, wo es Berichte gab, dass die Mädchen im Haus dieser Person waren‘. Das ist fast schon ein Witz.“

Es ist unmöglich zu sagen, was noch in den FBI-Akten steht. Aber sie würden zweifellos entscheidende Einblicke in die Vorgehensweise der Strafverfolgungsbehörden gegen Epstein als kriminelles Ziel bieten. Einschließlich der Frage, ob sie seine Finanzunterlagen überprüft haben. Und wie er bis zu seiner Verhaftung im Jahr 2019 ein Nettovermögen von etwa 560 Millionen Dollar angehäuft hat. Wenn diese Unterlagen veröffentlicht werden, sagt Brown, „bekommen wir ein besseres Gefühl dafür, wen das FBI genau befragt hat. Und wie viele Beweise sie damals wirklich hatten. Aber das wird niemanden ins Gefängnis bringen. Selbst wenn wir diese Antworten herausfinden.“

„Sie haben Dinge verschwiegen, die sie nicht hätten verschweigen müssen“

Die Tresordateien könnten auch ein Bild davon zeichnen, ob das FBI seiner Sorgfaltspflicht nicht nachgekommen ist, als es 2006 erstmals gegen Epstein ermittelte. Oder, falls doch, dass „das Justizministerium nicht einen Schritt weiter gegangen ist und [Bundes-]Anklage erhoben hat“. Epsteins Anwälte erwirkten für ihn eine geheime Vereinbarung ohne Strafverfolgung, indem er sich 2008 wegen Anstiftung zur Prostitution von Minderjährigen schuldig bekannte. Und er verbüßte kaum eine Gefängnisstrafe.

„Ein Grund für all diese Verschwörungstheorien ist, dass die Regierung all die Jahre die Wahrheit verschwiegen hat“, fügt Brown hinzu. „Sie haben Dinge verschwiegen, die sie nicht hätten verschweigen müssen.“

Weitere Details zu Epsteins Flugzeugen (und Passagieren)

Der U.S. Marshals Service veröffentlichte 2019 auf Anfrage des Miami Herald nach dem Freedom of Information Act einige der Formulare, die bei der Inspektion von Epsteins Flugzeug auf dem Flug zwischen New York und den Amerikanischen Jungferninseln ausgefüllt wurden. In diesen Berichten wurden die Namen der Passagiere erfasst. Aber die Dokumente wurden vollständig redigiert, sodass nicht ersichtlich war, wer mit Epstein geflogen ist. Und wann.

Die Federal Aviation Administration hat unterdessen nicht ihre vollständigen Aufzeichnungen über die Reisegeschichte von Epsteins verschiedenen Flugzeugen im Laufe der Jahre offengelegt.

Epsteins mögliche Verbindungen zu Geheimdienstkreisen

Dass Epstein mit seinen Verbrechen so lange davonkommen konnte – und sich 2008 einen sogenannten „Liebling“-Vergleich bei den Anklagen auf Bundesstaatsebene sicherte, während er der Strafverfolgung auf Bundesebene entging – hat Spekulationen ausgelöst. Er habe mit dem einen oder anderen Geheimdienst in Verbindung stehen können, der ihn (zumindest eine Zeit lang) schützte. Er erzählte gerne Geschichten, die darauf hindeuteten, dass er ein „Fixer“ war, der sich mit führenden Politikern der Welt beriet. Und sich auf illegalen internationalen Märkten auskannte.

Doch obwohl Epstein „sehr gut vernetzt“ war, wie Brown anmerkt, gibt es keine schlüssigen Beweise dafür, dass er als Agent für den US-Geheimdienst oder ausländische Mächte tätig war. Stattdessen liegen uns nur Berichte seiner ehemaligen Geschäftspartner vor. Wie die des verstorbenen Betrügers Steven Hoffenberg, der der Journalistin Vicky Ward in einem Gefängnisinterview im Jahr 2002 erzählte, dass er sich daran erinnere, wie Epstein auf die Arbeit an „Fragen der nationalen Sicherheit“ anspielte, die „Erpressung, Einflussnahme und Informationsaustausch auf einer sehr ernsten und gefährlichen Ebene“ erforderten. Anekdoten aus solchen Quellen sind natürlich alles andere als beweiskräftig.

Was sich auf Epsteins Computern und Kameras befand

Es gab Hinweise darauf, dass die Computerfestplatten aus Epsteins Häusern in Palm Beach und Manhattan entfernt worden waren, bevor die Strafverfolgungsbehörden die jeweiligen Grundstücke im Abstand von mehr als einem Jahrzehnt durchsuchten. Es ist nicht bekannt, was auf ihnen gespeichert war. Oder ob das FBI in der Lage war, etwas davon wiederherzustellen oder zu untersuchen. Computer, die die Polizei 2005 in Florida beschlagnahmte, ergaben keine Beweise für eine Strafverfolgung. Es ist nicht klar, was sich auf den Geräten befand, die die Bundespolizei bei der Razzia in New York im Jahr 2019 beschlagnahmt hat.

Epsteins Anwesen waren mit Videokameras ausgestattet. Ob irgendwelche Aufnahmen erhalten geblieben sind, ist ein Rätsel.

Gerichtsdokumente aus einem weit verzweigten Netz von Fällen

Wir wissen nicht, welche Art von Beweisen oder Zeugenaussagen während zweier Grand Juries des Bundes im Zusammenhang mit Epsteins Aktivitäten vorgelegt wurden, da diese Verfahren geheim sind. Wir haben auch keine Beweise aus dem Prozess von 2021, in dem Ghislaine Maxwell wegen Kinderhandels mit sexueller Ausbeutung verurteilt wurde (die FOIA-Anfragen von The Miami Herald für dieses Material wurden abgelehnt). Oder aus der Zivilklage wegen organisierter Kriminalität gegen Jeffrey Epsteins Nachlass nach seinem Tod, die außergerichtlich beigelegt wurde. Wir haben auch nicht alle Regierungsinformationen aus einer Klage, die einige von Epsteins Opfern gegen das FBI eingereicht haben.

Die Anzahl und der Umfang der Gerichtsverfahren, in deren Mittelpunkt Jeffrey Epstein steht und die fast zwei Jahrzehnte zurückreichen, sind der Grund, warum Brown sofort Zweifel an Bondis Versprechen hatte, bei der Übergabe ihrer Dokumente maximale Transparenz zu gewährleisten. „Ich frage mich ehrlich gesagt, ob sie den Fall überhaupt verstanden hat“, sagt Brown. „Die Art und Weise, wie sie von Anfang an sagte: „Ich habe die Akte auf meinem Schreibtisch“, lässt mich denken, dass sie die Epstein-Akte unmöglich auf ihrem Schreibtisch haben kann. Diese Akte würde einen ganzen Raum füllen.“

„Mir scheint einfach, dass sie von Anfang an nicht verstanden hat, wie umfangreich dieser Fall ist. Wie viele Jahre er sich erstreckte. Wie viele Personen befragt wurden. Und wie viele Gerichtsverfahren zur Entdeckung führten“, sagt Brown. „Es ist nicht so einfach, eine Akte auf den Tisch zu bekommen, die man einfach freigeben kann. Es ist viel größer als das.“

Deshalb werden die Leute, die immer wieder eine umfassende Epstein-Bombe hochgehen lassen, zwangsläufig immer wieder enttäuscht werden. Einige relevante Fakten könnten noch durchsickern. Andere werden für immer unter Verschluss bleiben. Und Gerechtigkeit ist nie wirklich vollständig.