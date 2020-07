Der Name von Courtney Love ist in Jeffrey Epsteins Buch aufgetaucht - Sie streitet ab, ihn jemals gekannt zu haben

Viele Musiker wollen auf Listen landen. Doch es gibt eine Liste, auf der niemand seinen Namen lesen will: Die, in Jeffrey Epsteins Buch. Der Investmentbanker war wegen Menschenhandel mit minderjährigen Mädchen und sexueller Nötigung in die Kritik gerückt, bevor er im vergangenen Jahr im Gefängnis in Manhattan verstarb. Nun ist ein weiterer Name von seiner Liste aufgetaucht: Courtney Love.

Die Witwe von Kurt Cobain wollte die Anschuldigung jedoch nicht auf sich sitzen lassen und gab Dienstagnacht (28. Juli) auf Twitter eine Erklärung ab. Epstein hätte sie nie gekannt, wie ihr Name in das Buch gekommen sei, wüsste sie nicht.

Die Avīci-Hölle

„Hey. Über meinen Namen in Epsteins Adressbuch stimme ich zu, dass das verdammt gruselig ist, dass ich in diesem Ding stehe. Ich kannte ihn nicht, habe ihn nie getroffen, wusste nicht, wer er war. Anscheinend hat er Telefonnummern von Prominenten gesammelt. Ende. Ich hoffe, er schmort in der Avīci-Hölle.“ An das Ende des Tweets setzte sie einen Link zu einer Wikipedia-Seite über den Begriff Avīci.

Wikipedia definiert Avīci als „die tiefste Ebene der buddhistischen Hölle, auf die jene Verstorbene gelangen, welche die schwersten Verbrechen begangen haben.“ Menschenhandel mit Minderjährigen und sexuelle Nötigung zählen da wohl zu.

Erst vor zwei Monaten, Ende Mai (27.05.2020), erschien auf Netflix die Doku-Serie „Jeffrey Epstein: Stinkreich“, die sich mit den Vorwürfen gegen Epstein auseinandersetzt und Frauen zu Wort kommen lässt, die Erfahrungen mit Epstein gemacht haben.