An dieser Stelle haben wir schon öfter darüber berichtet, was für ein cooler Hund Dave Grohl ist. Der Sänger der Foo Fighters weiß anscheinend ganz genau, dass er einer der letzten Vertreter einer aussterbenden Gattung ist und bemüht sich deshalb darum, dass eine oder andere Rocker-Klischee mit neuem Leben zu erfüllen.

Während eines Konzerts seiner Band in Bossier City am 22. April demonstrierte Grohl nun, dass in ihm auch ein robuster Trinker steckt. Jedenfalls schnappte sich der 49-Jährige eine Dose Bier (und zwar nicht so eine Spielzeugdose mit 0,33 Liter Gerstensaft, sondern gleich die große Variante) und soff sie mit den Worten „Ich muss kurz meine Rock-Medizin nehmen" und dazu passend angerichtetem Schlagzeugwirbel auf einen Schlag aus.

John Lennon + Van Halen

Seit 18. April reisen die Foo Fighters durch die USA, um dort (abermals) die neuen Songs ihrer letzten Platte „Concrete And Gold“ vorzustellen. Backstage haben die Musiker übrigens stets einen mit allen Instrumenten ausgestatteten Jam-Room zur Verfügung. Dort ist zuletzt auch ein lustiges Mash-up von John Lennons „Imagine“ und Van Halens „Jump“ entstanden, das viral ging.

Dass Dave Grohl großer Fan von Paul, John, George und Ringo ist, dürfte inzwischen kein Geheimnis mehr sein. In den letzten Jahren hat er auch schon diese Songs gecovert: