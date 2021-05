Queen: Jetzt kommt die erste Graphic Novel über Freddie Mercury!

„Freddie Mercury: Lover of Life, Singer of Songs“ ist die erste Graphic Novel über den Queen-Frontmann. Universal Music Group, Z2 Comics und Mercury Songs Ltd haben am Dienstag (25. Mai) die Veröffentlichung des 136-Seiten biographischen Comic-Romans bekannt gegeben. International erscheinen soll der Band im November 2021. Ein deutscher Erscheinungstermin steht noch aus.

Empfehlung der Redaktion Freddie Mercurys erster Auftritt mit Queen war ein purer Schock

In Freddie Mercurys eigenen Worten erzählt

In der Graphic Novel gibt es Erzählungen von seiner Kindheit in Sansibar und Indien. Gefolgt von Geschichten über seine prägenden Jahre in England bis hin zum Rockstar, der weltweit verehrt wird. Die Erzählung ist in Freddies eigenen Worten geschrieben, basierend auf der Autobiografie „Freddie Mercury: A Life, In His Own Words“.

Der von Tres Dean verfasste Band gibt einen Einblick in die vielen Erfahrungen, die den jungen Farrokh Bulsara und seine Existenz auf und neben der Bühne mit Queen geprägt haben. Gezeichnet und designt wurde das Buch von Kyla Smith, Robin Richardson, Safiya Zerrougui, Tammy Wang, Amy Liu und David Mack.

Mehr über Freddie Mercury

Kürzlich erschien auch im Rahmen der 50-wöchigen YouTube-Miniserie „Queen The Greatest“ unveröffentlichtes Interviewmaterial von Freddie Mercury, das offen legt, welchen Queen-Song er noch besser als „Bohemian Rhapsody“ fand.

Empfehlung der Redaktion Brian May: Stolz auf 50 Jahre Queen, aber traurig wegen Freddie Mercury