Es ist nicht das erste Mal, dass Gérard Depardieu wegen Missbrauchs- bzw. Vergewaltigungsvorwürfen Schlagzeilen macht. Bereits 2018 hat eine damals 22-Jährige dem französischen Schauspieler vorgeworfen, sie zweimal vergewaltigt zu haben. Nun muss sich Depardieu erneut der Polizei stellen. Ihm wird von zwei Frauen sexualisierte Gewalt vorgeworfen.

Vorfälle sollen sich am Filmset ereignet haben

Wie am Montag (29. April) bekannt wurde, soll Gérard Depardieu in Polizeigewahrsam sitzen. Das berichtet der „Spiegel“, die Informationen sollen aus Polizeikreisen stammen. Zwei Frauen beschuldigen den Schauspieler, sie an Filmsets sexuell belästigt zu haben. Die Vorfälle sollen sich während Dreharbeiten im Jahr 2014 und an einem weiteren Filmset im Jahr 2021 ereignet haben.

Im Jahr 2014 habe Depardieu laut Anzeige eine damals 24-jährige Assistentin am Set zu einem Kurzfilm von Jean-Pierre Mocky belästigt. Die Klägerin sagt gegenüber der Zeitschrift „Courrier de l’Ouest“, dass der Schauspieler „seine Pfoten überall“ auf ihrem Körper gehabt haben soll und sie mit „unanständigen Worten“ bedrängte.

Der zweite Vorfall soll sich 2021 am Set von Jean Beckers Film „Les Volets verts“ ereignet haben. Eine Bühnenbildnerin klagt nun, dass Depardieu sie bei den Dreharbeiten belästigt habe. Zudem soll er die mittlerweile 53-Jährige „brutal gepackt“ und „an der Taille, am Bauch und bis hoch zur Brust durchgeknetet“ haben. Seine eigenen Bodyguards hätten ihn von der Bühnenbildnerin abgebracht.

Macron verweist auf Unschuldsvermutung

Bereits mehrfach hat Emmanuel Macron dem Schauspieler öffentlich den Rücken gestärkt. Im Dezember 2023 betonte der französische Präsident, dass Frankreich „stolz“ auf Depardieu als Schauspieler sein könne. Nach heftiger Kritik legte der 46-Jährige bei einer Pressekonferenz im Januar 2024 nochmal nach, anstatt zurückzurudern: „Ich bedaure es überhaupt nicht, dass ich im Fall eines Künstlers auf die Unschuldsvermutung verwiesen habe.“

Neben den Missbrauchsvorwürfen macht Gérard Depardieu weiter durch kontroverse Aussagen auf sich aufmerksam. Zuletzt teilte er auf Promo-Reise für einen neuen Dokumentarfilm in Nordkorea einer Übersetzerin mit: „Ich wiege 124 Kilo, mit Erektion 126.“ Als später im Film ein 10-jähriges Mädchen auf einem Pferd gezeigt wurde, konnte er abermals nicht an sich halten und sagte: „Wenn es galoppiert, dann bekommt sie einen Orgasmus.“

Seiner Meinung nach wären alle Reiterinnen „Schlampen“ – weil das Reiten sie erregen würde. Daraufhin erklärte der Schweizer Fernsehsender „RTS“, dass man ab sofort keine Filme mehr ausstrahlen werde, in denen der Schauspieler eine tragende Rolle spielt.

Die aktuellen Vorwürfe weist Gérard Depardieu von sich.