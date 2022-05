Gewinnen: Wir verlosen 2 Tickets für die ABBA-„Voyage“-Show in London

Das virtuelle ABBA-Show-Event „Voyage“ hat mit seinem außergewöhnlichen Konzept bereits vor der ersten Veranstaltung für viel Aufsehen gesorgt. Digitale Kopien, die wie verjüngte Versionen der vier ABBA-Mitglieder aussehen, werden die Konzerte anstelle der echten Schweden bestreiten – in einer eigens dafür errichteten Arena. Um die genaue Ausgestaltung des Events machte die Band bisher ein großes Geheimnis, spätestens nach der Eröffnungsshow am 27. Mai wird es Gewissheit über die Details geben.

ROLLING STONE verlost zum Start der ABBA-„Voyage“-Konzerte zwei Stehplatz-Tickets (E-Tickets) für die Show am 28. Mai um 15 Uhr in London – also Karten für das Konzert direkt einen Tag nach der Premiere.

100 Minuten voller ABBA-Hits

Insgesamt 22 Songs aus der gesamten Karriere der Band sollen innerhalb von 100 Minuten zum Besten gegeben werden. Obwohl nicht die echten vier ABBA-Mitglieder vor Ort sein werden, soll eine zehnköpfige Band jeden Abend live die Musik zur visuellen Show spielen.

„Abbatare“ werden Outfits von Luxus-Designern tragen

ABBA, die vor kurzem ihr Eurovision-Song-Contest-Jubiläum mit einem neuen Lyric-Video zu „Waterloo“ gefeiert hatten, teilten jüngst kleine Einblicke in die Welt von ABBA „Voyage“. So zeigten sie beispielsweise auf Facebook, wie der „Abbatar“ von Agnetha Fältskog aussieht. Außerdem wurde bekannt, dass die Bühnen-Outfits der Avatare unter anderem vom italienischen Modehaus Dolce & Gabbana designt wurden. Inspiriert von griechischen Gottheiten solle die Mode der virtuellen ABBA-Mitglieder mit deren Popstar-Image und der davon ausgehenden Macht spielen.

