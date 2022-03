Muse veröffentlichen neues Album „Will Of The People“ – alle Infos im Überblick

Am 26. August 2022 wird die britische Rockband Muse ihr neues Album „Will Of The People“ veröffentlichen. Gewohnt vielfältig, was Stil und Genres angeht, soll es auch bei der neuen LP zugehen. Als weiteren Vorgeschmack gibt es schon jetzt die Single „Compliance“ zu hören.

Diese Themen spiegeln sich auf dem neuen Album wider

Sänger Matt Bellamy erklärt anlässlich der Veröffentlichung: „,Will Of The People‘ entstand in Los Angeles und London und ist von den zunehmenden Ungewissheiten und Unsicherheiten in der Welt beeinflusst. Eine Pandemie, neue Kriege in Europa, massive Proteste und Unruhen, versuchte Aufstände, das Taumeln der westlichen Demokratie, zunehmender Autoritarismus, Waldbrände und Naturkatastrophen, ganz allgemein die Destabilisierung der globalen Ordnung – all das hat ‚Will Of The People‘ beeinflusst. Lange haben das westliche Imperium und die Natur für unseren Schutz und unser Auskommen gesorgt, nun sind beide ernsthaft bedroht. Es sind beunruhigende und beängstigende Zeiten für uns alle. Dieses Album ist ein persönlicher Wegweiser durch diese Ängste und eine Vorbereitung auf das, was kommt.“

Als Beispiel dient „Compliance“. Der Song handle davon, „dass sich Menschen autoritären Regeln und besänftigenden Unwahrheiten fügen, um in einer Gruppe akzeptiert zu werden. Gangs, Regierungen, Demagogen, Social-Media-Algorithmen und Religionen verführen in fragilen Zeiten, indem sie willkürliche Regeln und verdrehte Ideen aufstellen, denen wir uns unterordnen sollen. Sie verkaufen uns besänftigende Märchen und sagen uns, dass nur sie die Realität erklären können, während sie gleichzeitig unsere Freiheit, Autonomie und unser freies Denken beschneiden. Wir werden nicht nur genötigt, wir werden getrieben, verängstigt und zusammengepfercht, um täglich ,zwei Minuten Hass‘ auf eine von ihnen ausgewählte Gruppe Außenstehender zu schleudern und unsere eigene innere Stimme der Vernunft und des Mitgefühls zu ignorieren. Alles, was sie dazu brauchen, ist unsere Fügsamkeit – unsere Compliance.“

„Will of the People“ von Muse – die Tracklist

01. Will Of The People

02. Compliance

03. Liberation

04. Won’t Stand Down

05. Ghosts (How Can I Move On)

06. You Make Me Feel Like It’s Halloween

07. Kill Or Be Killed

08. Verona

09. Euphoria

10. We Are Fucking Fucked

Muse 2022 live erleben: Festival-Shows in Deutschland geplant

03.06.2022 Nürburgring, Rock am Ring

05.06.2022 Nürnberg, Rock Im Park

11.06.2022 Berlin, Tempelhof Sounds