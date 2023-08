Gitarre von Elvis Presley als teuerstes Rock-Musikinstrument geschätzt

Foto: NBCUniversal via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Auch 46 Jahre nach seinem Tod bleibt Elvis Presley ein popkulturelles Phänomen. Neben zahlreichen Verkaufsrekorden hat die Rock-Legende nun ein weiteren Rekord inne. Denn das wahrscheinlich teuerste Musikinstrument der Welt war einst im Besitz des „Kings“.

Elvis‘ knallrote Cherry Red Hagstrom Viking II E-Gitarre gehört zu dem Sänger wie später Las Vegas und der weiße Overall. Das gute Stück galt als Presleys Glücksbringer und war in seiner großen Comeback-Show 1968 an seiner Seite. Nun wurde die ikonische Gitarre im Wert geschätzt, und Fans müssten tief in die Tasche für dieses Erinnerungsstück greifen. Stolze fünf Million US-Dollar wäre der Einstiegspreis für die Hagstrom Vikin II, die auch als Replika auf dem Poster zu Baz Luhrmanns Biopic „Elvis“ (2022) zu sehen ist.

Damit reiht sich das Instrument perfekt in den gesamten Nachlass von Elvis, um den seine Enkelin Riley Keough schon einige Rechtstreitigkeiten ausfechten musste. So schätzte „Billboard“ den Gesamtwert von Elvis Presleys Nachlass auf ungefähr eine Milliarde US-Dollar. Der theoretische Preis der Gitarre könnte sogar noch steigen, sofern sie jemand kaufen würde.

In der Riege der teuersten erstandenen Gitarren steht nämlich noch Kurt Cobains 1959 Martin D-18E auf dem ersten Platz. Der Nirvana-Sänger spielte die Akustikgitarre beim MTV Unplugged 1993. Bei einer Auktion ging das Instrument für etwas mehr als sechs Millionen US-Dollar weg. Das teuerste Musikinstrument überhaupt ist übrigens eine MacDonald Stradivarius Viola, deren Preis bei 45 Millionen US-Dollar liegt.

