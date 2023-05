Foto: FilmMagic, Inc, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Kurt Cobains beschädigte Gitarre ist bei einer Auktion im Hard Rock Café in New York City für fast 600.000 Dollar versteigert worden. Bei dem Instrument handelt es sich um die legendäre schwarze Fender Stratocaster, welche der Nirvana-Frontmann 1991, also etwa zur gleichen Zeit, als ihr zweites Studioalbum „Nevermind“ erschien, sozusagen „kaputt spielte“. Cobain war für seine brachialen Bühnenauftritte bekannt, die nicht selten in destruktiven Ausrastern endeten.

„Music Icons“ Versteigerung im Hard Rock Café

Veranstaltet wurde die Auktion am Samstag, den 20. Mai, vom kalifornischen Auktionshaus „Julien’s Auctions“, das sich vor allem auf die Versteigerung von Zeitgenössischer Kunst und Pop Kultur spezialisiert hat. Unter dem Motto „Music Icons“ veranstaltete „Julien’s Auctions“ in Zusammenarbeit mit dem Hard Rock Café New York am vergangenen Wochenende eine Versteigerung mit über 1.200 Artefakten weltbekannter Künstler der internationalen Musikszene. Mit dabei waren mitunter seltene Gegenstände der Rock’n’Roll-Legende Jimi Hendrix, wie zum Beispiel handgeschriebene Songtexte, nie zuvor gesehene Stücke aus dem renommierten Rolling-Stones-Archiv oder Freddie Mercurys Bomberjacke der New York Yankees, getragen auf der Bühne während eines Konzerts im Jahr 1977 im Madison Square Garden.

„Hell-o Mark. Love, your pal Kurdt Kobain. Washed up Rock Star“

Mit dem Verkauf der Cobain-Gitarre wurden allerdings sämtliche Erwartungen übertroffen. Diese erreichte gut das Zehnfache des ursprünglich erwarteten Wertes. Dieser lag zwischen 60.000 und 80.000 US-Dollar. Nun ging die Stratocaster für 596.900 Dollar unter den Hammer. Das heruntergerockte Instrument trägt die Unterschriften aller drei Bandmitglieder – Kurt Cobain, Dave Grohl sowie Krist Novoselic. Daneben findet sich auf der Gitarre eine kurze Notiz von Cobain, die er für seinen Freund und Kollegen Mark Lanegan geschrieben hatte: „Hell-o Mark. Love, your pal Kurdt Kobain [sic!]. Washed up Rock Star“.

Vom Geschenk zum Sammlerstück

Berichten zufolge schenkte ihm Cobain seine „Strat“ während der „Nevermind“-Tour durch Nordamerika im Jahr 1992, nachdem er das gute Stück in typischer Rock-Star-Manier auf der Bühne zertrümmerte. Zwar hat man das Instrument für die Auktion generalüberholt, jedoch bleibt es aufgrund des Schadens unspielbar. Die Identität des Käufers hat das Auktionshaus bisher nicht bekannt gegeben. Doch sicher dürfte für ihn das Sprichwort gelten: „One man’s trash is another man’s treasure“.