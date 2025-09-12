Gorillaz kündigen neues Album „The Mountain“ für 2026 an

Gorillaz werden am 20. März 2026 ihr neues Album „The Mountain“ veröffentlichen. Die neunte Platte der Band umfasst 15 Songs, die nach eigenen Angaben zwischen Devon und London, Indien, Aschgabat und Damaskus, Los Angeles, Miami und New York aufgenommen wurden.

Spirituelle Musik und instrumentale Klänge

Eigenen Angaben zufolge bietet das Werk „eine expansive Klanglandschaft voller Instrumente und Sounds, reichhaltig geschichtet mit Stimmen, Melodien und eingängigen Beats“. Zu hören sind auch zahlreiche weitere Acts, darunter Anoushka Shankar, Johnny Marr, Sparks, Trueno und Yasiin Bey. Auch Stimmen verstorbener Freund:innen der Band, wie Dennis Hopper und Tony Allen, haben ihren Weg auf die Platte gefunden. Das Album enthält Künstler:innen, die in fünf Sprachen singen: Arabisch, Englisch, Hindi, Spanisch und Yoruba.

Die Band hat sich, nicht zuletzt inspiriert von ihrem fortwährenden Indien-Aufenthalt, der spirituellen Musik zugewandt. Gorillaz-Drummer Russel Hobbs meint: „Als Sternenstaub sind wir für immer hier – und das ist eine verdammt lange Zeit. Dies ist eine musikalische Meditation, durchdrungen von Licht. Eine Reise der Seele, mit Beats…“

„The Mountain“ soll eigenen Angaben zufolge eine Playlist sein für eine Party an der Grenze zwischen dieser Welt und dem, was als Nächstes kommt – „eine Reise durch das Leben und den Rausch der Existenz“.

Bereits jetzt zu hören ist die erste Single-Auskopplung des Albums, der Song „The Happy Dictator“ mit Sparks.

Hier in „The Happy Dictator“ feat. Sparks hineinhören

Das ist die Tracklist des neuen Albums

The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash und Ayaan Ali Bangash)

The Moon Cave (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda und Black Thought)

The Happy Dictator (feat. Sparks)

The Hardest Thing (feat. Tony Allen)

Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson und Anoushka Shankar)

The God of Lying (feat. IDLES)

The Empty Dream Machine (feat. Black Thought, Johnny Marr und Anoushka Shankar)

The Manifesto (feat. Trueno und Proof)

The Plastic Guru (feat. Johnny Marr und Anoushka Shankar)

Delirium (feat. Mark E. Smith)

Damascus (feat. Omar Souleyman und Yasiin Bey)

The Shadowy Light (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash und Ayaan Ali Bangash)

Casablanca (feat. Paul Simonon und Johnny Marr)

The Sweet Prince (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr und Anoushka Shankar)

The Sad God (feat. Black Thought, Ajay Prasanna und Anoushka Shankar)

Tour durch Großbritannien und Irland

Neben der Albumveröffentlichung hat die Band auch eine Tour für das Frühjahr 2026 angekündigt. Die „Mountain Tour“ wird Gorillaz, begleitet von Trueno als Support, durch Großbritannien und Irland führen. Am 20. Juni 2026 gipfelt die Tournee in einem Stadionkonzert im Tottenham Hotspur Stadium in London, mit Sparks und Trueno. Deutschland-Termine sind offiziell noch nicht geplant.