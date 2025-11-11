Gorillaz veröffentlichen neuen Song „The God of Lying“ feat. IDLES

Es hagelte Absagen! Diese Stars wollten nicht mit den Gorillaz für „Humanz“ zusammenarbeiten

Gorillaz haben einen neuen Song veröffentlicht. Das brandneue Werk „The God of Lying“, auf dem IDLES vertreten sind, ist die dritte Single aus dem kommenden Studioalbum der Band und erschien am 7. November.

Der Song wurde von Sänger Damon Albarn und Joe Talbot geschrieben und in London, Devon und Mumbai aufgenommen. Mit Ajay Prasanna an der Bansuri und Viraj Acharya an der Perkussion handelt das Stück von gesellschaftlicher und politischer Unruhe – ebenso wie das kommende Album „The Mountain“, das am 20. März 2026 erscheint. Themengebend ist Frontmann 2D überzeugt: „Darf ich dir ein Geheimnis verraten? Zweifel ist sehr ermüdend, aber Dinge zu hinterfragen ist wirklich gut für dich.“

Hier in „The God of Lying“ feat. IDLES hineinhören

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Neues Album „The Mountain“ erscheint 2026

Die neunte Platte der Band umfasst 15 Songs, aufgenommen zwischen Devon und London, Indien, Aschgabat und Damaskus, Los Angeles, Miami und New York.

Spirituelle Musik und instrumentale Klänge

Eigenen Angaben zufolge bietet das Werk „eine expansive Klanglandschaft voller Instrumente und Sounds, reichhaltig geschichtet mit Stimmen, Melodien und eingängigen Beats“. Zahlreiche Kollaborateure sind zu hören, darunter Anoushka Shankar, Johnny Marr, Sparks, Trueno und Yasmin Bey. Auch Stimmen verstorbener Freunde der Band wie Dennis Hopper und Tony Allen haben ihren Weg auf das Album gefunden.

Inspiriert durch ihren fortwährenden Indien-Aufenthalt hat sich die Band der spirituellen Musik zugewandt. Gorillaz-Drummer Russel Hobbs erklärt: „Als Sternenstaub sind wir für immer hier – und das ist eine verdammt lange Zeit. Dies ist eine musikalische Meditation, durchdrungen von Licht. Eine Reise der Seele, mit Beats…“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„The Mountain“ soll laut Band eine Playlist sein für „eine Party an der Grenze zwischen dieser Welt und dem, was als Nächstes kommt“ – „eine Reise durch das Leben und den Rausch der Existenz“.

Neben „The God of Lying“ sind bereits die beiden ersten Singles „The Happy Dictator“ mit Sparks und „The Manifesto“ mit Trueno und Proof erschienen.

Tracklist des neuen Albums

„The Mountain“ (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash und Ayaan Ali Bangash) „The Moon Cave“ (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda und Black Thought) „The Happy Dictator“ (feat. Sparks) „The Hardest Thing“ (feat. Tony Allen) „Orange County“ (feat. Bizarrap, Kara Jackson und Anoushka Shankar) „The God of Lying“ (feat. IDLES) „The Empty Dream Machine“ (feat. Black Thought, Johnny Marr und Anoushka Shankar) „The Manifesto“ (feat. Trueno und Proof) „The Plastic Guru“ (feat. Johnny Marr und Anoushka Shankar) „Delirium“ (feat. Mark E. Smith) „Damascus“ (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey) „The Shadowy Light“ (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash und Ayaan Ali Bangash) „Casablanca“ (feat. Paul Simonon und Johnny Marr) „The Sweet Prince“ (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr und Anoushka Shankar) „The Sad God“ (feat. Black Thought, Ajay Prasanna und Anoushka Shankar)

Tour durch Großbritannien und Irland

Zusätzlich zur Albumveröffentlichung haben Gorillaz eine Tour für das Frühjahr 2026 angekündigt. Die „Mountain Tour“ führt die Band, begleitet von Trueno als Support, durch Großbritannien und Irland. Die Konzertreihe wird zudem auch eine Reihe von Festivalauftritten in ganz Europa umfassen. Deutschland ist bislang nicht dabei.