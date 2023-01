Grammys 2023: Nirvana und Nile Rodgers werden für Lebenswerk ausgezeichnet

Am 4. Februar findet im Wilshire Ebell Theatre in Los Angeles die diesjährige Grammy-Verleihung statt. Für außergewöhnliche Leistungen werden dieses Jahr die „Special Merit Awards“ in vier Kategorien übergeben. In drei dieser Kategorien sind die Sieger*innen jetzt schon jetzt bekanntgegeben worden.

Mit dem „Lifetime Achievement Award“ werden dieses Jahr Nirvana, Bobby McFerrin, Ma Rainey, Nile Rodgers, Slick Rick, The Supremes und Ann und Nancy Wilson von der Band Heart ausgezeichnet.

Den „Trustees GRAMMY Award“ erhalten Persönlichkeiten, die sich um die Musik-Branche verdient gemacht habe, ohne selbst künstlerisch in Erscheinung zu treten. Ihn erhalten der Fotograf Henry Diltz, Jazz-Pianist und Musikprofessor Ellis Marsalis und der Gründer des Labels Stax Records: Jim Stewart.

Mit dem „Technical Grammy Award“ für besondere Verdienste im Bereich Musikproduktion können auch Organisationen ausgezeichnet werden. Ihn erhalten dieses Jahr The Audio Engineering Society (AES), eine Organisation zur gezielten Förderung technischer Entwicklungen in der Musikproduktion und Dr. Andy Hildebrand, Erfinder des Programms „Auto-Tune“.

Die Träger*in des letzten „Special Merit Award“ in der Kategorie „Best Song For Social Change“ ist noch nicht bekanntgegeben.