Tragödie in Las Vegas: Mehr als 20 Tote nach Attacke auf Konzert

Update (11:16 Uhr)

In Las Vegas hat ein Attentäter bei einem Gig des amerikanischen Country-Musikers Jason Aldean während des Route 91 Harvest Festivals das Feuer eröffnet und nach Angaben der Polizei mit einem Maschinengewehr mehr als 20 Menschen getötet und über hundert Personen verletzt.

Anscheinend hat sich der Schock-Rocker doch schwerer verletzt bei dem Unfall auf einem Konzert am Samstag (30. September) in New York. Neun Konzerte wurden gestrichen. Ein Verdächtiger konnte vor Ort überwältigt werden und soll tot sein. Er wurde erschossen. Zeugen berichten, dass mehr als 100 Schüsse zu hören gewesen waren. Nach noch unbestätigten Angaben fielen die Schüsse aus einem oberen Stockwerk eines Hotels heraus aufs Publikum. 30.000 Menschen waren bei dem Gig auf dem Sunset Strip dabei.

Las Vegas im Ausnahmezustand

Die Polizei wusste zunächst nicht, ob der Täter allein gehandelt hat. Nach neusten Erkenntnissen der Beamten gibt es aber keine weiteren Schützen. Unmittelbar nach der Tat wurde das Flughafengelände der Stadt zunächst geschlossen. Die Polizei rief die Bevölkerung von las Vegas auf, wachsam zu sein und über Twitter keine Gerüchte zu verbreiten. Noch ist unklar, ob es sich bei dem Angriff um eine Amok-Tat oder einen Terroranschlag handelt.

Nur Minuten nach der Tat gab es Meldungen, dass auf der Vergnügungsmeile von Mandalay Bay Casino weitere Schüsse zu hören gewesen sein. Dabei handelte es sich wohl um eine Falschmeldung. Zur Zeit sucht die Polizei nach einer Begleiterin des Täters (Marilou Danley).