„Hey Hey Rise Up“: Pink Floyd bedanken sich bei Fans für hohe Spendensumme

Pink Floyd haben sich Heiligabend über Social Media für die Spendensumme von einer halben Million Pfund bedankt, die sie durch die Single „Hey Hey Rise Up“ samt Musikvideo für die Ukraine generieren konnten. Für den guten Zweck kamen David Gilmour und Nick Mason dieses Jahr noch einmal zusammen. Mit dem neuen Track lieferten Pink Floyd erstmalig seit „The Endless River“ (2014) neue Musik.

Das Video zu „Hey Hey Rise Up“ gibt es hier:

Pink Floyd und Fans sammeln über 500.000 Pfund für die Ukraine

Neben Gilmour und Mason wirkten der langjährige Floyd-Bassist Guy Pratt und der Keyboarder Sawhney mit, außerdem sang Andriy Khlyvnyuk von der ukrainischen Band Boombox. Die Nummer, die im April zunächst digital veröffentlicht wurde und in 27 Ländern auf Platz 1 landete, kam später auch physisch, auf Vinyl und CD, in den Handel. Der gesamte Erlös ging an folgende ukrainische Organisationen: „Hospitallers“, „Kharpp“. „SOS Wostok“, „Livyj Bereh“ und „Kyiv Volunteer“. Während eines Interviews hat David Gilmour im April über die Spendenaktion und seinen persönlichen Bezug dazu gesprochen, mehr dazu gibt es hier.

„Pink Floyd möchte sich bei allen bedanken, die ‚Hey Hey Rise Up‘ unterstützt haben“, so die Band über Instagram. „Die Single, die am 30. März mit Andriy Khlyvnyuk von der ukrainischen Band Boombox aufgenommen wurde, hat bisher über 450.000 Pfund eingebracht, um das Leid des ukrainischen Volkes zu lindern. David Gilmour und Nick Mason haben diese Summe auf 500.000 Pfund aufgestockt (…). Mal sehen, was wir diesen Winter noch tun können. Wir haben Links und Informationen für euch auf pinkfloyd.com gesammelt und es wäre großartig, wenn Ihr euch in der Lage fühlt, direkt an eine dieser Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden.“

