Das Line-Up für die Geschwisterfestivals Hurricane und Southside nimmt immer mehr Konturen an. Nachdem zuletzt bereits eine große Bandwelle verkündet wurde (u.a. mit Arcade Fire und Billy Talent als Headliner) kommt nun – kurz vor Weihnachten – noch eine weitere große Band als Headliner hinzu: The Prodigy.

Weiterlesen Hurricane und Southside 2018: Headliner sind Arcade Fire und Billy Talent Die erste Bandwelle für Hurricane und Southside 2018 ist da Das verkündete der Veranstalter Dienstag (19. Dezember) in einer Pressemitteilung und auf Facebook. Darin war zu lesen: „Ihr dachtet wohl, Ihr würdet dieses Jahr nichts mehr von Eurem Lieblingsfestival hören, was? Ihr dachtet wohl, Ihr könntet Euch seelenruhig zurücklehnen, Euch in den Weihnachtspulli kuscheln und Euch am Kaminfeuer schön die Lampen mit dem ein oder anderen Eierlikör anzünden, wie? FALSCH GEDACHT! Wir schmeißen Euch nämlich heute noch einen Headliner in den Schoß, dass der Sessel unter Euch zersplittert! Unser Weihnachtsgeschenk an Euch (und uns, zugegebenermaßen) ist nämlich niemand geringeres als The Prodigy! Nachdem ihre Auftritte 2016 aufgrund des miesen Wetters leider abgesagt werden mussten, freuen sich die drei Briten umso mehr, dass sie nächstes Jahr wieder am Start sind.“

Hurricane und Southside 2018 – Line Up

Die Festivals Hurricane und Soputhside finden vom 22. bis 24. Juni 2018 statt. Die erste Bandwelle enthielt viele hochkarätige Bands: Arcade Fire, Billy Talent, Justice, Kraftklub, Marteria, Beginner, Biffy Clyro, Broilers, Franz Ferdinand, London Grammar, The Kooks, The Offspring, Two Door Cinema Club, Angus & Julia Stone, Bonaparte, Booka Shade, George Ezra, NoFX, Pennywise, Portugal. The Man, Prinz Pi, Samy Deluxe, Wanda, Bonez MC & Raf Camora, Boysetsfire, Dendemann, Donots, Feine Sahne Fischfilet, Madsen, Martin Jensen, Mighty Oaks, RIN, Parcels, SXTN, Drangsal, Fjørt, Meute, Moonbootica, Underoath, Adam Angst, Swiss & Die Andern, Valentino Khan.

