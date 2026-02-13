Fatale Schäden! ICE hat Minneapolis in die Hölle gestürzt

Die US-Regierung zieht sich aus Minneapolis, Minnesota, zurück. Der Grenzbeauftragte des Weißes Haus, Tom Homan, gab am Donnerstag (12. Februar) bekannt, dass die Regierung von Donald Trump die im Januar gestarteten Einwanderungsrazzien beenden wird, nachdem ein rechter YouTuber Vorwürfe wegen Betrugs in Kindertagesstätten in Minneapolis publik gemacht hatte.

Die Politiker in Minnesota reagierten zurückhaltend. Nach Homans Ankündigung sprach Gouverneur Tim Walz vor Reportern über die Schäden.

„Diese Welle von ungeschulten, aggressiven Bundesbeamten wird Minnesota verlassen – und ich nehme an, sie werden dorthin gehen, wo immer sie hingehen werden –, aber Tatsache ist, dass sie uns tiefe Schäden und ein generationenübergreifendes Trauma hinterlassen haben“, sagte Walz. „Sie haben uns in den wirtschaftlichen Ruin getrieben. In einigen Fällen haben sie uns viele unbeantwortete Fragen hinterlassen: Wo sind unsere Kinder? Wo und wie läuft die Untersuchung gegen diejenigen, die für den Tod von Renee [Good] und Alex [Pretti] verantwortlich sind?“

Ermittlungen und politische Reaktionen

Walz bezog sich dabei auf eine Reihe von Schülern aus Minnesota, zu denen ihre Schulen im letzten Monat den Kontakt verloren hatten – einige von ihnen wurden später von anderen Schülern in einer Haftanstalt in Texas gesehen – sowie auf die Ermittlungen zu den Todesschüssen auf Good und Pretti durch Bundesbeamte.

Der Generalstaatsanwalt von Minnesota, Keith Ellison, sagte am Donnerstag, dass die Bundespolizei die staatlichen und lokalen Ermittlungen zum Tod der beiden Amerikaner weiterhin behindert. „Bis jetzt gab es keinerlei Zusammenarbeit, was sehr ungewöhnlich ist“, sagte Ellison in seiner Aussage vor dem Ausschuss für innere Sicherheit und Regierungsangelegenheiten des Senats.

Um die Folgen der Offensive der Bundesregierung gegen Minnesota anzugehen, kündigte Walz ein 10 Millionen Dollar schweres Notfallhilfepaket in Form von erlassbaren Darlehen für kleine Unternehmen an, die in diesem Zeitraum Verluste erlitten haben. Walz sagte, der Vorschlag sei nur ein „kleiner Teil“ einer größeren Anstrengung zur Unterstützung der Erholung des Bundesstaates und fügte hinzu:

„Die Bundesregierung muss für das bezahlen, was sie hier zerstört hat. … Die Kosten, die von den Menschen dieses Bundesstaates getragen wurden – dafür muss die Bundesregierung die Verantwortung übernehmen. Man kann nicht einfach Dinge kaputt machen und dann einfach gehen.“

Die wochenlange Belagerung der Twin Cities hat unauslöschliche Bilder in unser Gedächtnis eingebrannt: Die Erschießung von Renee Good, einer 37-jährigen Dichterin und Mutter von drei Kindern, die auf dem Heimweg von der Schule war, und Alex Pretti, einem 37-jährigen Krankenpfleger auf der Intensivstation eines örtlichen V.A.-Krankenhauses. Ein fünfjähriger Junge, Liam Ramos, wurde benutzt, um seinen Vater aus dem Haus zu locken und zu verhaften. Der Einsatz von Tränengas gegen die achtköpfige Familie Jacksons, die auf dem Heimweg vom Basketballspiel ihres Sohnes war, führte dazu, dass ihr sechs Monate altes Baby nicht mehr ansprechbar war. ChongLy Thao, ein älterer US-Bürger, wurde nur mit einem Bademantel bekleidet aus seinem Haus gezwungen.

Zweifel am Vorgehen der Behörden

Angesichts all dieser erschreckenden Versäumnisse gibt es kaum Anhaltspunkte dafür, dass die U.S. Immigration and Customs Enforcement ihr erklärtes Ziel, undokumentierte Einwanderer mit krimineller Vergangenheit zu verhaften, tatsächlich erreicht hat.

Die American Civil Liberties Union, die eine Bundesklage gegen das Vorgehen der ICE in diesem Bundesstaat eingereicht hat, sammelte mehr als zwei Dutzend Aussagen – alle von US-Bürgern und legalen Einwohnern Minnesotas –, die angaben, aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert worden zu sein. Ihre Berichte sind alle bemerkenswert ähnlich: Maskierte Beamte nahmen US-Bürger und Personen mit legalem Aufenthaltsstatus, die somalisch oder lateinamerikanisch aussahen, ohne Haftbefehl gewaltsam fest, während sie Nachweise für ihren legalen Status wie Pässe und Green Cards ignorierten.

Die „Operation Metro Surge” – die das Heimatschutzministerium der Vereinigten Staaten im Januar als die „größte” Aktion in der Geschichte der Behörde bezeichnete – brachte mehr als 2.000 maskierte Beamte nach Minnesota, und die Behörde behauptet, seit Beginn der Aktion 4.000 Personen festgenommen zu haben. Lokale Nachrichtenagenturen haben Zweifel an den Zahlen des DHS geäußert, die nicht unabhängig überprüft werden konnten, und ein Journalist, der alle in einem öffentlichen Register oder einer Pressemitteilung aufgeführten Festnahmen kartografiert hat, fand insgesamt nur 335 Festnahmen.

„Wir haben hier in den letzten Wochen eine große Veränderung gesehen”, sagte Homan, der das Kommando über die Operation in Minneapolis übernahm, nachdem Greg Bovino, der ehemalige Kommandant der Grenzpolizei, im Januar seines Amtes enthoben worden war. „Und es sind alles gute Veränderungen.”

Öffentliche Meinung und Ausblick

Unterdessen sank die öffentliche Unterstützung für die Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) drastisch, da die grobe Inkompetenz und die Lust auf mutwillige Gewalt ihrer Beamten über einen Monat lang in Minnesota zu beobachten waren. Zwei Drittel der befragten Amerikaner gaben an, dass die ICE „zu weit gegangen“ sei, 62 Prozent sagten den Meinungsforschern, dass sie sich durch die ICE „weniger sicher“ fühlten, und 72 Prozent sagten, dass sie die Behörde entweder abgeschafft oder reformiert sehen wollten.

Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, reagierte am Donnerstag auf Homans Ankündigung mit ähnlichen Worten wie Walz. „Diese Operation war katastrophal für unsere Nachbarn und Unternehmen, und jetzt ist es Zeit für ein großartiges Comeback“, schrieb Frey auf X. „Wir werden unseren Einwanderern gegenüber das gleiche Engagement und die gleiche Ausdauer bei dieser Wiedereröffnung zeigen, und ich bin zuversichtlich, dass das ganze Land uns auf unserem Weg unterstützen wird.“