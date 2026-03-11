Iran plante Angriff auf Westküste, enthüllt FBI-Warnung

Das FBI hat Polizeibehörden in Kalifornien davor gewarnt, dass Vergeltungsdrohnenangriffe aus dem Iran eine reale Bedrohung für die Westküste darstellen könnten. Das berichtete ABC News am Mittwoch. Die Warnung fällt in eine Zeit, in der der US-Präsident die amerikanisch-israelische Offensive gegen iranische Infrastruktur und Militäranlagen weiter eskaliert.

„Wir haben kürzlich Informationen erhalten, wonach der Iran Anfang Februar 2026 angeblich einen Überraschungsangriff mit unbemannten Luftfahrzeugen von einem nicht identifizierten Schiff vor der Küste des amerikanischen Festlands geplant hatte – konkret gegen nicht näher bezeichnete Ziele in Kalifornien, für den Fall, dass die USA Angriffe gegen den Iran durchführen“, heißt es in dem von ABC News veröffentlichten Alert. „Wir haben keine weiteren Informationen zu Zeitpunkt, Methode, Ziel oder Tätern dieses mutmaßlichen Angriffs.“

Eine mit dem Memo vertraute Quelle teilte der „Los Angeles Times“ mit, dass der Bericht auf Geheimdienstinformationen der US-Küstenwache basiere.

Weißes Haus blockierte Sicherheitswarnung

Präsident Donald Trump hatte zuvor das FBI, das Department of Homeland Security und das National Counterterrorism Center daran gehindert, ein fünfseitiges Sicherheitsbulletin zu veröffentlichen, das staatliche und lokale Behörden über erhöhte Bedrohungen im Zusammenhang mit dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran informieren sollte. Die gemeinsame Erklärung wurde gestoppt, nachdem das Department of Homeland Security sie mit dem Weißen Haus geteilt hatte – so ein Bericht der „Daily Mail“.

„Das Weiße Haus hat es aufgehalten und dem DHS mündlich mitgeteilt, dass alle nicht als Verschlusssache eingestuften, aber nur für den Dienstgebrauch bestimmten Informationen, die den Iran betreffen, künftig vom Weißen Haus geprüft werden müssen, bevor sie weitergegeben werden dürfen“, sagte eine hochrangige DHS-Quelle der Mail.

Angesichts steigender amerikanischer Verluste und Verwundeter wächst die Sorge, dass der Konflikt auch Amerikaner im eigenen Land gefährden könnte. In einem Interview mit dem Time-Magazin, das wenige Tage nach dem Beginn der Offensive gegeben wurde, deutete Trump an, dass Vergeltungsangriffe auf das amerikanische Festland durchaus möglich seien.

Trump: „Einige Menschen werden sterben“

„Ich schätze schon“, sagte Trump auf die Frage, ob Amerikaner Vergeltungsmaßnahmen in den USA befürchten sollten. „Wir denken die ganze Zeit darüber nach. Wir planen dafür. Aber ja, wissen Sie, wir rechnen mit manchen Dingen. Wie ich schon sagte: Einige Menschen werden sterben. Wenn man in den Krieg zieht, sterben einige Menschen.“

Anfang des Monats hatte FBI-Direktor Kash Patel eine kritische Einheit des FBI zerschlagen, die für Ermittlungen zu ausländischem Terrorismus und Geheimdienstaktivitäten zuständig war. Die Einheit, bekannt als CI-12, hatte während Trumps erster Amtszeit Vergeltungsdrohungen der iranischen Regierung nach der Ermordung von General Qasem Soleimani verfolgt. Die Agenten wurden aus dem FBI entlassen – als Vergeltung für ihre Rollen bei den Ermittlungen zu Trumps unrechtmäßigem Einbehalten von Verschlusssachen nach seiner ersten Präsidentschaft.

Am Mittwoch, während er eine Fabrik nahe Cincinnati, Ohio, besichtigte, sagte Trump gegenüber Reportern, der Krieg mit dem Iran sei „einfacher verlaufen, als wir dachten“.

Iran-Drohnen im Visier

„Die haben überall Drohnen, jetzt schalten wir die Drohnenfabriken aus“, so Trump.

Doch selbst während er der nationalen Presse gegenüber Zuversicht demonstriert, warnen amerikanische Strafverfolgungsbehörden lokale Regierungen, wachsam zu bleiben.