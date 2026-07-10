Ivy Flindt: Wie ein Grammy-Produzent das Hamburger Indie-Duo fand

Ivy Flindt veröffentlichen am 10. Juli ihre neue Single „Welcome to L.A.“, die ein melancholisches Bild der sonnigen Stadt zeichnet. Der Song ist Teil ihrer EP „Sphinx“. Das Projekt erschufen sie mit einem renommierten Produzenten, der bereits Stars wie Coldplay und Nick Cave abgemischt hat. Das Endprodukt ist klassische Ivy-Flindt-Qualität und erweitert doch ihre musikalischen Grenzen.

Vom Hamburger Wohnzimmer zum Grammy-Produzenten

Wie hat es das Indie-Duo Ivy Flindt aus ihrem Hamburger Wohnzimmer zu einem Grammy-ausgezeichneten Produzenten geschafft? Dafür haben Cate Martin und Micha Holland sich gar nicht auf die Suche begeben müssen. Danton Supple, der bereits mit Coldplay, Nick Cave und Patti Smith zusammengearbeitet hat, fand nämlich vielmehr sie: In einem Club in Nordschottland, in dem Ivy Flindt spielten, hörte Supple die beiden und bot ihnen eine Kooperation an.

So führte der liebe Zufall zur neuen EP „Sphinx“, produziert von Danton Supple. Das gesamte Werk erscheint am 13. November 2026, doch einen ersten Gruß aus der Studio-Küche senden Ivy Flindt mit der Single „Welcome to L.A.“, inklusive eines cinematischen Musikvideos, collagiert aus körnigen Aufnahmen durch Hollands Film-Kamera. Daraus tropfen die Hitze von Los Angeles, die besungenen Palmen und die amerikanische Schnelllebigkeit.

Kreative Multitalente

Wie ihre Songs entspringen auch ihr Musikvideo, alle Art-Works und Designs für Ivy Flindt den Köpfen und Händen der zwei Musiker. Ihr vielseitiges kreatives Talent streut sich über das gesamte Projekt hinweg – vielleicht konnte Supple genau dieser Energie nicht widerstehen. Der Star-Produzent reiste in ihr Heim-Studio in Norddeutschland und half Martin und Holland, ihre neue Vision zu formen. Die Vokalistin sagte zu der Zusammenarbeit: „Mit Danton in unserer eigenen Umgebung zusammenzuarbeiten hat es uns erlaubt, Grenzen zu verschieben, während wir gleichzeitig in der Authentizität unserer Musik verwurzelt bleiben.“

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Melancholie statt Sonnenschein

Ivy Flindts neue Single „Welcome to L.A.“ erscheint am 10. Juli und in ihr schwingt eine Tragik, die im Kontrast zu jener „Sunny Side“ steht, die Cate Martin besingt. Die versprochene Leichtigkeit rottet langsam dahin, stattdessen zeigt sich eine dunkle Melancholie, die sich nicht von Sonnenstrahlen und schnellen Autos vertreiben lässt. Lethargische Drums und leicht bedrohliche Harmonien legen sich wie Samt unter Martins schwebende Stimme. Sie spannen ein Unbehagen und die trotzdem so verführerische Atmosphäre der Stadt zwischen die Zeilen.