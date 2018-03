Jack White: Neues Album „Boarding House Reach“ im Stream hören

Jack Whites dritte Soloplatte wurde in den Sear Sound Studios, den Capitol Studios und dem Third Man Studio aufgenommen, und ist damit seine erste Soloaufnahme, die in drei Städten produziert (New York, Los Angeles, Nashville) wurde. Mit an Bord waren Musiker wie Neal Evans, Bobby Allende und DJ Harrison.

Weiterlesen The White Stripes: Bilder einer Karriere Vor zehn Jahren lösten sich die White Stripes mit den Worten „The White Stripes do not belong to Meg and Jack anymore. The White Stripes belong to you now“ auf. Erinnerung an ein legendäres Duo. In den vergangenen Wochen veröffentlichte der Musiker bereits zahlreiche Songs, darunter die Funk-Rock-Glam-Nummer „Over And Over And Over“ und das schillernde und teilweise zusammengeschriene „Corporation“. Aufmerksamkeit erregte er überdies mit einem Statement über die Zukunft der White Stripes.

„Boarding House Reach“: Hören Sie das neue Album von Jack White im Stream

In der vergangenen Woche kehrte Jack White für seine ersten Live-Auftritte seit fast zwei Jahren auf die Bühne zurück. Der Songwriter stellte mit gleich mehren kleinen Auftritten im Hauptquartier seines Labels „Third Man Records“ in Nashville (Tennessee) neue Songs vor. Zu hören gibt es davon allerdings vorerst nichts: Telefone und Aufnahmegeräte waren strengstens verboten.

White wurde auf der Bühne von seiner neuen Backing-Band begleitet, mit Carla Azar am Schlagzeug, Quincy McCrary und Neal Evans am Keyboard und Dominic Davis am Bass. Ab 20. März ist er auf Welttournee. Obwohl es den Musiker selbstverständlich im Sommer auch nach Europa verschlägt, sind keine Gigs in Deutschland eingeplant.

In der März-Ausgabe des ROLLING STONE: Für seine Spleens ist er so bekannt wie für seine Musik und seine innovative Label-Politik. Warum Jack White nun alle Prinzipien über Bord wirft, erzählt er uns im großen Analog-Interview.