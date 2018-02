ROLLING STONE im März 2018 – Titelthema: Jack White

Die Inhalte der März-Ausgabe

ROCK & ROLL

Von Jonathan Wilson bis The Breeders

Storys und Interviews: Erdmöbel, Pete Astor, Jerry Leger, Dita Von Teese, Jimi Hendrix, MGMT, Darlingside, Harry Dean Stanton u. a.

Mark E. Smith (1957 – 2018)

Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow erinnert sich an Mark E. Smith, der mit seiner Band The Fall zu einem Helden der Verweigerung wurde

Diesmal außerdem beigelegt: die New-Noises-CD „I Feel Fine (Really)“. Auch die App-Ausgabe ist ab sofort erhältlich.

FEATURES

Jack White: Gegen alle Regeln

Für seine Spleens ist er so bekannt wie für seine Musik und seine innovative Label-Politik. Warum Jack White nun alle Prinzipien über Bord wirft, erzählt er im Interview: Torsten Groß spricht mit dem interessantesten Neurotiker der amerikanischen Rockmusik

Die 50 erfolgreichsten Alben aller Zeiten

Die besten Alben wurden schon oft gekürt – aber was wurde und wird weltweit wirklich gern genommen? Die ROLLING-STONE- Redaktion hat die meistverkauften Alben aller Zeiten durchgehört, von Michael Jackson und Meat Loaf über Dire Straits und Spice Girls bis zu Alanis Morissette und Ace Of Base. Dabei gehen wir sogar an die Schmerzgrenze (Celine Dion!). Was taugen die Bestseller?

Sam Vance-Law: Ein schönes freies Leben

Wie ein Kanadier in Berlin das schönste Debüt des noch jungen Jahres aufnahm, den entscheidenden Gin Tonic verschüttete und endlich sein Homotopia fand: Jan Jekal trifft Überflieger Sam Vance- Law. Außerdem: Ein Atelierbesuch bei Norbert Bisky, dem Künstler, der das ungewöhnliche Artwork für das Plattencover beisteuerte

Joni Mitchell: Jenseits von jedem

Vor 50 Jahren erschien das Debütalbum von Joni Mitchell. Jochen Distelmeyer, Songwriter, Schriftsteller und Sänger der Band Blumfeld, ist seit Langem ein Verehrer ihrer Kunst und würdigt die einzig- artige Karriere der großen Künstlerin exklusiv im ROLLING STONE

Sounds in Schaubildern: Musik wie gemalt

Robin Richards erklärt das Universum des Rock’n’Roll in Infografiken – wir zeigen seine faszinierenden Illustrationen zu Songtexten, Hitlisten, Tontechniken und obskuren Nebenjobs der Musiker

David Byrne: Der fröhliche Weltverbesserer

Im Interview mit Maik Brüggemeyer erklärt der ehemalige Talking Head, wie wir möglicherweise die Welt retten können, warum er Flugblätter verteilt – und wie seine amerikanische Utopie aussieht

REVIEWS

Neue Alben, Reissues & Konzerte

Jonathan Wilson: „Rare Birds“, Editors, Joan Baez, Lucy Dacus, Justin Timberlake, Grant-Lee Phillips, Olli Schulz, Roxy Music, Fleetwood Mac, Yardbirds, Tom Waits und mehr

Kino, DVDs & Bücher

„The Death Of Stalin“, „Die Verlegerin“, „I, Tonya“, „Call Me By Your Name“, „Blade Of The Immortal“, „Es“, „The Big Sick“, „The Sinner“, Haruki Murakami, Nicole Krauss, Steven Millhauser und mehr