Hier hören: Jack White teilt neuen Song „Corporation“

Jack White hat mit „Corporation“ einen weiteren Songs seiner im März erscheinenden neuen LP „Boarding House Reach“ zum Streamen und Downloaden ins Netz gestellt.

Neben einigen erstaunlichen Instrumentalpassagen hört man den Songwriter immer wieder schreien: „Who's With Me?". Nach „Connected By Love" und „Respect Commander" ist „Corporation" bereits der dritte Vorbote der neuen Platte. Die ersten beiden Lieder waren Anfang des Monats verfügbar gemacht worden, wobei vor allem „Connected By Love" schnell viele Fans fand – u.a. bei Spotify.

Whites dritte Soloplatte wurde in den Sear Sound Studios, den Capitol Studios und dem Third Man Studio aufgenommen, und ist damit seine erste Soloaufnahme, die in drei Städten geboren (New York, Los Angeles, Nashville) wurde. Mitwirkende sind dieses Mal Musiker wie Neal Evans, Bobby Allende und DJ Harrison.

„Corporation“ von Jack White im Stream hören