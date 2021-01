Jamiroquai und die Unruhen in den USA: Darum wird Jay Kay gerade zum Twitter-Meme

„Ich freue mich sehr darauf, in ein Amerika zurückzukehren, das frei von harten Worten und Beschimpfungen ist“, so der Musiker auf Twitter.

Die diesjährigen US-Wahlen waren eine echte Zitterpartie. Tagelang wartete die Welt auf ein endgültiges Ergebnis, bis am Samstag den 7. November erste US-amerikanische Nachrichtensender den Demokraten Joe Biden zum Wahlsieger erklärten. In den sozialen Medien war die Erleichterung prompt zu spüren, Millionen von Menschen feierten das Ende der Trump-Ära. Darunter auch der Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger. Kurz nachdem feststand, dass Donald Trump abgewählt wurde, meldete sich der Musiker auf Twitter zu Wort. Dort ließ er seine 2,2 Millionen Follower wissen: „Ich freue mich sehr darauf, in ein Amerika zurückzukehren, das frei von harten Worten und Beschimpfungen ist, und unter Menschen zu…