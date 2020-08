Jimmy-Carter-Dokumentation mit Bob Dylan und Bono

Neil Young verneigt sich vor Bob Dylan und spielt einen seiner größten Hits fast originalgetreu. Auch das unverwechselbar Mundharmonika-Solo darf nicht fehlen.

Bob Dylans „The Times They Are A-Changin'” ist wohl eines der bekanntesten Lieder aller Zeiten. Daher ist es nicht gerade verwunderlich, dass sich Neil Young eben jenen Song für ein Cover ausgesucht hat. Die Young-Version, die dieser auf seiner „Neil Young Archives“-Website veröffentlichte, entpuppt sich als eine weitestgehend originalgetreue Variante des 1964 erschienenen Tracks. Neil Young und die Cover Auch das unverwechselbar Mundharmonika-Solo darf natürlich nicht fehlen. Die Aufnahme entstand, nachdem beide Musiker vergangenes Jahr gemeinsam in London auftraten. Es sind nicht die einzigen musikalischen Neuigkeiten, die es in jüngster Vergangenheit von Seiten Youngs gegeben hat. So kündigte er erst…