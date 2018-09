Joan Jett: Soundtrack-Album „Bad Reputation“ plus Back-Katalog in digital

Mit „Bad Reputation“ läuft nicht nur eine neue Doku über Joan Jett an, es wird auch einen Soundtrack dazu geben: Der erscheint am 28. September. Eingebunden ist der Release in eine neue Kooperation des Labels der Sängerin, Blackheart Records, mit Sony Music/Legacy Recordings.

Dazu gehört auch die digitale Veröffentlichung von Joan Jetts Back-Katalog, der bereits seit dem 07. September auf den bekannten (Streaming-)Portalen zugänglich. ist. Zu den Hits der 60-jährigen gehören „I Love Rock ‚N‘ Roll“, „Crimson und Clover“ und „Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)“.

„Bad Reputation“: der Film

Der Dokumentarfilm von Kevin Kerslake eröffnete 2018 das Sundance Film Festival und zeichnet Joan Jetts Karriere nach, von ihren Anfängen als Punksängerin, über ihre wachsende Rolle als weibliches Vorbild im Musikgeschäft bis zur Aufnahme in die „Rock’nRoll Hall Of Fame“ 2015. Nicht nur in ausgesuchten Kinos, sondern auch schon digital wird das Werk ab dem 28. September zu sehen sein, über iTunes, Amazon und anderen Anbietern. Auf der Leinwand gibt es jedoch eine etwa zehn Minuten längere Fassung.

Der Soundtrack enthält den neuen Song „Fresh Start“ sowie Live- und Studio-Performances von Joan Jett and the Blackhearts; zudem Tracks mit The Runaways, Bikini Kill, Mitgliedern der Sex Pistols – plus „Androgynous“, ein Lied von Miley Cyrus, Laura Jane Grace und Joan Jett.

Auswahl des Back-Katalogs von Joan Jett / Blackheart Records: