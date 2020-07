Foto: Getty Images for TIME, Kevin Mazur. All rights reserved.

Kanye West kandidiert für die US-Präsidentschaftswahl. Einer seiner prominentesten Unterstützer: Tesla-Chef Elon Musk. Doch wie der nun verriet, wollte er den Rapper dazu bringen, sich erst zur nächsten Wahl 2024 aufstellen zu lassen.

„Ich habe mein Bestes getan, um ihn davon zu überzeugen, dass 2024 besser wäre als 2020“, erzählte Musk der „New York Times“ in einem am Samstag (25. Juli) veröffentlichten Interview.

Anders überlegt

Nachdem Wests Wahlkampveranstaltung in South Carolina in Tränen und Chaos endete, gefolgt von einer Reihe an Tweets, will Musk sich an den 43-Jährigen gewendet haben. „Nachdem ungefähr ein Drittel seines Tweet-Amoklaufs durch war, habe ich ihm eine Nachricht geschickt, um zu sehen, ob es ihm gut geht“, so der SpaceX-Erfinder.

„Ich wollte mich nur einmal nach dir erkundigen, viele Menschen sind besorgt, ich habe mich gefragt, ob du OK bist“, soll in der Nachricht gestanden haben. Auf die Nachricht scheint ein Telefonat gefolgt zu sein: „Während des Anrufs schien es ihm gutzugehen. Aber es klingt so, als ob Dinge nicht in Ordnung wären. Es scheint eine Menge Probleme zu geben“, resümierte Musk.

Als Kanye West am 04. Juli, dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, seine Kandidatur bekanntgegeben hatte, war Elon Musk einer der Ersten, der in der Öffentlichkeit seine Unterstützung zusicherten.