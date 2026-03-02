Trump schwadroniert über Vorhänge im Weißen Haus, während Amerikaner sterben

Donald Trump hielt am Montag eine Zeremonie im Weißen Haus ab, um drei amerikanischen Veteranen die Medal of Honor zu verleihen und ein Update zur laufenden Offensive gegen den Iran zu geben, bei der vier US-Soldaten getötet und mehr als ein Dutzend schwer verwundet wurden.

Man könnte meinen, dies wäre ein ernster, würdevoller Anlass gewesen. Trump konnte nicht aufhören, an seine sehr schönen, sehr luxuriösen goldenen Vorhänge zu denken.

Goldene Vorhänge statt ernster Worte

„Wir haben hier viele großartige Soldaten bei uns in diesem wunderschönen Gebäude. Ist es nicht wunderschön? Wir erweitern das Gebäude ein wenig, wir verbessern das Gebäude“, sagte Trump über die laufenden Bauarbeiten an seinem Prestigeprojekt, einem neuen Ballsaal im Weißen Haus, der den früheren Ostflügel ersetzen soll.

„Sehen Sie diesen schönen Vorhang“, fuhr der Präsident fort und zeigte auf die schweren, goldenen Vorhänge hinter ihm. „Wenn der jetzt herunterkommt, sehen Sie ein sehr, sehr tiefes Loch, aber in etwa anderthalb Jahren werden Sie ein sehr, sehr schönes Gebäude sehen. Ich habe diese Vorhänge in meiner ersten Amtszeit ausgesucht. Ich mochte Gold schon immer. Und ch denke, wir können viel Geld sparen. Ich habe gerade bei den Vorhängen gespart. Es wird spektakulär sein. Ich glaube, es wird der schönste Ballsaal irgendwo auf der Welt.“

Selbstinszenierung und Gefallene

Der Präsident redete noch eine Weile darüber, wie viel Geld er für selbstverherrlichende Bauprojekte in Washington, D.C. ausgibt oder aus seiner Sicht „spart“, bevor er zum eigentlichen Thema zurückkehrte: tote und verwundete Mitglieder des Militärs.

Trump verlieh drei Soldaten Medaillen. Eine persönlich an einen Vietnamveteranen und pensionierten Command Sgt. Major Terry P. Richardson sowie zwei posthum an Staff Sgt. Michael H. Ollis, der in Afghanistan getötet wurde, und an einen Veteranen des Zweiten Weltkriegs, Master Sgt. Roderick W. Edmonds, der 1985 verstarb.

Eigene Medaille und Iran-Einsatz

Trump sagte dem versammelten Publikum, man habe ihn mehrfach „abgewiesen“, als er versucht habe, sich selbst eine Medal of Honor zu verleihen. Ähnliche Behauptungen hatte er bereits nach der Verleihung einer Medal of Honor während seiner Rede zur Lage der Nation in der vergangenen Woche aufgestellt. Dennoch versicherte Trump am Montag der Öffentlichkeit, er werde den Fokus auf seine militärischen Ambitionen nicht verlieren.

„Sie sagten, der Präsident will das sehr schnell machen. Danach wird er sich langweilen. Ich langweile mich nicht. Daran ist nichts langweilig. Wenn ich mich langweilen würde, stünde ich nicht hier“, sagte er über den möglichen Zeitrahmen militärischer Operationen im Iran. „Von Anfang an haben wir vier bis fünf Wochen veranschlagt, aber wir haben die Fähigkeit, weit darüber hinauszugehen. Wir werden es tun.“

Trump mag sagen, dass er sich noch nicht langweilt, doch es ist noch nicht einmal eine Woche vergangen, und sein Fokus scheint bereits wieder zur Inneneinrichtung des Weißen Hauses abzuschweifen, während amerikanische Soldaten infolge seines Krieges gegen den Iran sterben.