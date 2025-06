King Princess kündigt neues Album „Girl Violence“ an

King Princess hat mit „Girl Violence“ ihr neues Album für den 12. September 2025 angekündigt. Für die New Yorker Sängerin, bürgerlich Mikaela Straus, geht das Projekt King Princess damit bereits in die dritte Runde.

Zwischen Neuanfang und Rückkehr zu sich selbst

In Zusammenarbeit mit den Produzenten Jake Portrait, bekannt geworden mit Lil Wayne und Alex G, und Aire Atlantica, der mit SZAs Song „Low“ seinen Durchbruch feierte, ist dabei ein Album entstanden, was den Sound von King Princess uneingeschränkt widerspiegeln soll. Die Sängerin kehrt zurück in ihre Heimat New York, verabschiedet sich von dem großen Majorlabel-System und entzieht sich dem Rampenlicht – alles für den Kampf der eigenen Freiheit. Und mittendrin entsteht dabei ein Album, was nicht nur Kraft, sondern auch kreativen Geist brauchte. Das Ergebnis dieses Prozesses ist laut PR die Rückkehr zu ihr selbst und ist komplett in das neue Album „Girl Violence“ eingeflossen.

Single-Auskopplung mit außergewöhnlichem Musikvideo

Im Rahmen der Veröffentlichung der Lead-Single „RIP KP“ performte King Princess ihren neuen Song erstmals live in der „Late Show with Stephen Colbert“.

Das bereits veröffentlichte Musikvideo zur Single zeigt Straus in einem dämonischen, expliziten und bildgewaltigen Jenseits, während der Song selber mit der Grenze zwischen Vulgarität und Anstand spielt.

Um ihr drittes Album mit den Fans feiern zu können, geht King Princess mit „Girl Violence“ zum Ende des Jahres auf große Welttournee. Am 17. Dezember 2025 spielt sie in Berlin im Astra.

Mikaela Straus startete 2018 unter dem Bühnennamen King Princess ihr Musikprojekt und veröffentlichte im gleichen Jahr die Debütsingle „1950“, die später als ihr Durchbruch gelten sollte. „Girl Violence“ folgt auf ihre Studioalben „Hold On Baby“ und „Cheap Queen“. Straus selber identifiziert sich als genderqueer und ist seit jeher Verfechterin der Sichtbarkeit der LGBTQ+ Community.