Für die letzten KISS-Konzerte wird New York zur KISS-Stadt

KISS befinden befinden sich aktuell auf ihrer letzten Live-Tournee, danach will sich die Heavy-Metal-Band von der Bühne zurückziehen. Zu Ehren der letzten Konzerte der Band, die am 01. und 02. Dezember im Madison Square Garden stattfinden, werden unter dem Motto #KISSNYCTAKEOVER in ganz New York City verschiedene Aktionen und Veranstaltungen stattfinden.

Empfehlung der Redaktion Kiss: Gene Simmons deutet Zukunftspläne der Band an

Von KISS-Keksen bis zu Taxiflotten

Auf der offiziellen „End Of The Road“-Website findet man aktuell eine interaktive Karte der Stadt New York mit allerlei markierten Spots. Darunter befinden sich Foto-Spots, wie der Ursprungsort des DRESSED-TO-KILL-Covers oder Zeitungsstände eines KISS-Newspapers. Eine Auflistung aller Programmpunkte des Abschiedsprojekts bekommt ihr hier:

KISSTORE POP-UP (30.11.-12.3.)

KISS NYC Takeover Google Maps – Alle KISS-Aktivierungspunkte in der ganzen Stadt finden

KISS U-Bahn-Tickets – An den Bahnhöfen Penn Station und Herald Square Station werden 50.000 limitierte U-Bahn-Tickets der Marke KISS ausgegeben

New York Rangers KISS-Game-Night im Madison Square Garden (29.11.)

New York Post Activation (29.11.-12.1.) – Die KISS-Markenbotschafter verteilen Zeitungsbeilagen und KISS-Kekse zur Erinnerung

Digitale Anzeigen in der Penn-Station (30.11.-12.2.)

KISS-Taxiflotte (30.11.) – Einzigartige, mit KISS verkleidete Taxis werden in der ganzen Stadt unterwegs sein

Peloton – KISS ist die neueste Artist-Serie von Peloton mit Kursen auf dem Bike, Tread, Row und App, die am 30. November auf der Peloton-Plattform erscheinen

Prince Street Pizza – Pizza mit KISS-Thema und KISS-Sammelbox für alle Bestellungen von KISS-Pizza

Inked NYC (01.12.-01.12.) – Kostenlose KISS Flash-Tattoos und Gesichtsbemalung werden bei Inked NYC angeboten

RIPNDIP – Exklusive KISSxRIPNDIP-Artikel werden im RIPNDIP- Store am zum Kauf angeboten

Empfehlung der Redaktion Paul Stanley erklärt, wer seine Gitarre beherrscht wie kein anderer

Konzert in den eigenen vier Wänden

Wer sich aktuell nicht in New York City befindet und trotzdem die Live-Experience der Heavy-Metal-Ikonen nachempfinden möchte, kann sich das Konzert-Feeling nach Hause holen. KISS haben in den letzten Jahren viele ihrer Auftritt zusätzlich als Live-Alben veröffentlicht. Auf ihrem aktuellen Album „KISS OF THE SOUNDBOARD LIVE IN POUGHKEEPSIE“ befinden sich zwar teilweise unvollständige, aber authentische Aufnahmen von ihrem Konzert im Jahr 1984.