Paul Stanley von KISS nennt seine 13 Lieblingsgitarristen

Foto: Getty Images for A&E, Kevin Mazur. All rights reserved.

Paul Stanley, selbst Rhythmusgitarrist, hat jüngst erklärt, was seiner Meinung nach einen großartigen Gitarristen ausmacht. Während seines Gesprächs mit „Guitar World“ lobte er einige der innovativsten Gitarrist:innen des Rock ’n‘ Roll und wies darauf hin, dass vor allem Rhythmusgitarrist:innen genauso wichtig seien wie Solospieler:innen.

„Das soll keineswegs abwertend gegenüber Lead-Gitarristen sein. Aber es ist schwer, einen Tanz aufzuführen, wenn es keine Musik gibt. Ich habe immer gehofft, die Bedeutung eines Rhythmusgitarristen zu erhöhen und darauf aufmerksam zu mache“, erklärte er.

Stanley nannte in seinem Interview mit „Guitar World“ 13 verschiedene Gitarrist:innen als seine Favoriten: diejenigen, die ihn am meisten inspiriert haben. Zu allen Musiker:innen erklärte er im Zuge dessen auch, weshalb sie ihm so am Herzen liegen.

Platz 13: Nancy Wilson (Heart)

Paul Stanley sagt über sie: „Nancy ist eine großartige Gitarristin. Und lassen Sie mich nur sagen, dass ich die Vorstellung hasse, wenn Leute sagen: ,Oh, sie ist gut für eine Frau.‘ Warum müssen die Leute das sagen? Das zu sagen, hebt alles auf, egal was du sagst. Du kannst das mit ,Sie ist so gut‘ weiterführen, aber es verliert jede Bedeutung und Wirkung. Also, Nancy ist großartig, Punkt. Ohne Vorbehalte.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Platz 12: Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac)

„Was an seinem Spiel wirklich großartig ist, ist, dass es eine Mischung aus Travis Picking und einem sehr traditionellen Folk-Stil ist, den er wirklich ganz allein geschaffen hat. Was Lindsey Buckingham tut, ist zeitlos und wirklich unverwechselbar, und es machte diese klassischen Fleetwood-Mac-Alben sehr besonders. Ich habe wirklich nie etwas Vergleichbares gehört oder jemanden gehört, der so spielt wie er.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Platz 11: Paul Kossoff (Free)

„Ich erinnere mich noch, als ich Paul Kossoff das erste Mal gehört habe, war es extrem bedeutsam. Ich saß im Auto und fuhr, aber ich hatte meinen Führerschein noch nicht lange. Aber als ich das Radio einschaltete und Paul Kossoff bei ,All Right Now‘ von Free hörte, musste ich anhalten und Luft holen. Seine Beherrschung der Akkorde täuschte darüber hinweg, was er zu tun schien gegenüber dem, was er tatsächlich tat. Und das Solo handelte mehr von dem, was er nicht spielte, als von dem, was er spielte. Das ziehe ich jedem überwältigenden oder angeblich exquisiten Solo vor.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Platz 10: Neil Young

„Ein anderer, der vielleicht weniger offensichtlich ist als andere, wäre Neil Young. Als Akustikgitarrist ist Neil einfach fantastisch. Ich bevorzuge tatsächlich sein akustisches Spiel gegenüber seinem elektrischen Spiel, aber das ist eine Frage des Geschmacks. Neil Young hat so viel Subtilität in seinem Rhythmus-Spiel und seinen Akkorden. Und sein Fingerpicking ist einfach großartig. Er ist ein wirklich großartiger Gitarrist mit viel Nuancen, der mich immer angezogen hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass er kein großartiger Elektrospieler ist; es bedeutet nur, dass ich das, was Neil akustisch macht, mehr schätze.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Platz 9: Jimi Hendrix

„Natürlich gibt es Jimi Hendrix. Ich habe Hendrix zweimal mit Mitch Mitchell gesehen, und das war wie das Beobachten von etwas von einem anderen Planeten. Es war absolut undefinierbar. Ich erwähne Mitch Mitchell, weil Eric (Singer) von KISS oft sagt, dass er mir folgt und mich für die Veränderungen beobachtet. Die Beziehung zwischen einem Rhythmusgitarristen und einem Schlagzeuger ist bedeutend, genauso bedeutend wie die Beziehung zwischen Schlagzeug und Bass. Das habe ich früh gelernt. Jimi zu sehen, war für mich einfach so inspirierend.“

Empfehlung der Redaktion Jimi Hendrix, der beste Gitarrist aller Zeiten, wird geboren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Platz 8: Malcolm Young (AC/DC)

„Er kam nach mir, aber ich muss Malcolm Young erwähnen. Natürlich wissen wir, dass er einer der größten Rhythmusgitarristen aller Zeiten ist. Wenn du dir AC/DCs Musik anhörst, weißt du, dass Angus zwar ein unglaublicher Leadgitarrist ist, aber Malcolm Young ist eindeutig das Fundament, das Angus ermöglicht, das zu tun, was er so gut kann. Es ist nicht ganz dasselbe, und KISS ist eine andere Band als AC/DC, aber ich habe eine ähnliche Mentalität. Und wie ich bereits sagte, wenn du verstehst, was KISS als Band macht, kannst du das hören, besonders wenn wir live spielen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Platz 7: Steve Marriott (Humble Pie)

„Ich habe Humble Pie schon immer geliebt; Steve Marriott war ein großer Grund dafür. Steve war zweifellos ein sehr respektabler Leadgitarrist, aber sein Rhythmus spielen war so fest, dass es regelrecht unbeweglich war. Ich habe Steve als viel jüngerer Mann im Fillmore gesehen, und was ich gesehen habe, hatte einen unauslöschlichen Einfluss auf mich als junger Gitarrist. Humble Pie und Steves Spiel waren ein großer Teil dessen, was ich im Kopf hatte, als KISS zum ersten Mal begann.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Platz 6: Richie Havens

„Ich habe ihn früher erwähnt, und das aus gutem Grund. Wenn du ein großartiger Rhythmusgitarrist werden möchtest, ermutige ich dich, Richie Havens zuzusehen. Aber du musst wirklich genau hinhören und verstehen, was er tut, denn es ist einfach unglaublich. Was Richie Havens mit seiner rechten Hand machen konnte, war schlichtweg wahnsinnig. Wieder habe ich nie wirklich etwas Vergleichbares gehört, aber als ich es tat, hatte es einen großen Einfluss auf mich in Bezug auf das, was Rhythmus spielen kann und wie es innerhalb der Struktur eines Songs klingen sollte.“

Empfehlung der Redaktion Woodstock-Legende Richie Havens ist tot

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Platz 5: Pete Townshend (The Who)

„Pete Townshend ist jemand, der die meiste Zeit offensichtlich lieber auf auffällige Soli verzichtet. All seine Songs basieren im Wesentlichen auf Akkorden, ob es sich um Umkehrungen handelt oder nicht, sie basieren auf Akkorden. Das ist etwas, das ich mir immer zu Herzen genommen und versucht habe, in meinem eigenen Spiel anzuwenden. Er ist auch ein großartiger Showman und ein fantastisches Beispiel für die Bedeutung eines Rhythmusgitarristen, ohne zu viel zu spielen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Platz 4: Jimmy Page

„Jimmy Page ist für mich der vollendete Gitarrist. Er ist Beethoven. Er malt mit Musik auf eine Art und Weise, die einfach so herausragend ist. Und ich weiß, es gibt viele britische Gitarristen, über die wir sprechen, bei denen die Leute sagen: ‚Wer ist besser, dieser Kerl oder jener Kerl?‘ Nun, ich sage dir das – es gab nur einen dieser Spieler, der in der Lage war, sich über die ursprüngliche Definition hinauszubewegen und außerhalb davon zu arbeiten, und das ist Jimmy. Er ist nicht Rock oder Metal; er ist wahre Weltmusik, die so viel umfasst. Seine Liebe zur Musik ist spürbar; er ist ein erstaunlicher Showman und ein vollendeter Lead- und Rhythmusgitarrist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Top 1 bis 3: Albert King, Freddie King und B.B. King

In „Guitar World“ sagt Stanley über seine Top 3:

„Es geht nicht darum, ob man den Spielern, die einen inspiriert haben, nacheifert; es geht darum, dass man das, was sie tun, in sich aufnimmt und es zu einem Teil der Referenz und des Vokabulars werden lässt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ich habe immer gedacht, wenn man nur eine Art von Musik hört, wird diese eine Art von Musik inzestuös zu dem, was man tut, und man bringt nichts Neues in das ein, was man tut. Sobald ich Eddie Cochran und diese Ära hinter mir gelassen hatte, war ich ein Folkie mit einer Mundharmonika um meinen Hals.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Aber ich stand auch auf Albert, Freddie und B.B., zusammen mit Typen wie Sonny Terry, Brownie McGehee, Junior Wells und Buddy Guy. Für mich gibt es zwei Arten von Musik – gute und schlechte – man ist unterernährt, wenn man nur eine davon hört.“