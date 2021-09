KISS-Tour erneut unterbrochen: Nun auch Gene Simmons positiv auf Corona getestet

Wieder schlechte Nachrichten für KISS-Fans: Erst am Freitag (27. August) war bekannt geworden, dass Sänger Paul Stanley sich mit dem Corona-Virus infiziert hat. Die Schminke-Rocker mussten daraufhin ihre aktuell laufende Abschieds-Tour pausieren. Stanley ging es eigenen Angaben zufolge jedoch gut und er litt lediglich unter „Erkältungssymptomen“.

Nun hat es aber schon das nächste Mitglied der Band erwischt: Auch Bassist Gene Simmons wurde positiv auf das Virus getestet. Dies verkündete die Band am Dienstag (31. August) via Social Media. Simmons habe ebenfalls nur leichte Symptome, hieß es. Ihre Tour müssen die Vier aber dennoch erneut pausieren.

Simmons und der Rest der KISS-Crew würden sich nun für zehn Tage in häusliche Quarantäne begeben. Daher würden alle Shows bis mindestens zum 9. September verschoben werden müssen. Für alle abgesagten Termine solle es jedoch zeitnah Ersatz geben.

Wie bereits die Infektion von Sänger Stanley, kam auch Simmons Ansteckung mit dem Virus unerwartet für die Band. Diese und die gesamte Tour-Crew verfügen bereits über vollständigen Impfschutz und hätten zudem strenge Hygiene-Regeln befolgt.

Stanley hatte erst am Dienstag über Twitter verkündet, er habe die Infektion erfolgreich durchgestanden. Obwohl er verglichen mit anderen milde Symptome gehabt habe, habe die Krankheit ihm „einen Arschtritt verpasst“.

My COVID symptoms were MILD compared to many others and let me tell you… It kicked my ass. It’s over now. pic.twitter.com/8HDMjKZT37

— Paul Stanley (@PaulStanleyLive) August 31, 2021