Kiss: Gene Simmons sprachlos wegen Reunion-Absage zweier Ex-Bandmitglieder

Dem Kiss-Bassisten und Unternehmer Gene Simmons soll es wohl die Sprache verschlagen haben, nachdem seine früheren Band-Kollegen Peter Criss und Ace Frehley ein letztes Reunion-Konzert ablehnten. Dies sagte Simmons im Interview mit dem italienischen Sender Radio Lombardi. Die Glamrock-Band ist momentan auf ihrer „End Of The Road“-Tour in der ganzen Welt unterwegs – aber nicht in Originalbesetzung.

Widersprüchliche Berichte über mögliche Kiss-Reunion

Seit dem Beginn der Tour kamen widersprüchliche Berichte auf, ob die Gründungsmitglieder Criss (Schlagzeug) und Frehley (Leadgitarre) nicht doch noch für eine weitere Show wieder zu Kiss stoßen würden. So behauptete der Manager der Band Doc McGhee noch 2021, dass Frehley definitiv bei der Abschiedtournee dabei wäre. Jedoch kehrten weder der Gitarrist noch der Schlagzeuger zurück auf die Bühne. Nur für einen Auftritt auf dem Creature Fest 2022 traten die beiden gemeinsam auf, allerdings ohne ihre Ex-Kiss-Kollegen Gene Simmons und Paul Stanley. Frehley und Criss verließen Kiss Anfang der 2000er Jahre, nachdem es immer wieder zu Streitigkeiten kam.

Simmons hingegen bedauert, dass viele Fans die Band wohl nie mehr in Originalbesetzung erleben werden: „Für die Fans… die, die schon seit 50 Jahren dabei sind, [die] wollen Ace und Peter sehen,” führte er in dem Radio-Interview aus. „Die neuen Fans haben sie nicht einmal zu Augen bekommen, sie kennen sie nicht mal. Aber die Älteren, die wundern sich wegen Ace und Peter. “

Kiss auf Abschieds-Tour

Im weiteren Gespräch schilderte Simmons seine Anfragen an Frehley und Criss: „Ich habe beide, Ace und Peter, ein paar Mal gefragt: ‚Möchtet ihr für eine letzte Zugabe dazukommen? Würdet ihr noch ein paar Shows spielen?‘ Und beide sagten ab. Also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll.“ Jedoch sei die Tür für die als „Spaceman“ und „Catman“ bekannten Ex-Mitglieder nicht vollends verschlossen.

Kiss werden im Rahmen ihrer „End Of The Road“-Abschiedstournee keine Konzerte in Deutschland mehr spielen. Die Tour musste aufgrund der Corona-Pandemie mehrmals unterbrochen werden, da sich zuerst Sänger Paul Stanley, und danach Gene Simmons mit dem Virus infizierten. Stanley bestätigte, dass dies wirklich die letzte Tour von Kiss sein wird, jedoch könnte die Band in anderer Form weiter fortbestehen.

Hört hier das ganze Interview mit Gene Simmons: