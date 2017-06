Depeche Mode haben durch ihre aktuelle „Global Spirit“-Tour eine Menge Geld verdient und sich damit als Künstler an die Spitze der Topverdiener im Konzertbusiness gespielt.

Der von „Billboard“ veröffentlichten Liste zufolge haben Depeche Mode vom Tourstart am 05. Mai in Stockholm bis zum Doppelkonzert am 11.+12.06. in Hannover 613.701 Tickets verkauft und damit rund 46,5 Millionen US-Dollar (rund 41,5 Millionen Euro) eingenommen. Damit lag der Durchschnittspreis für eine Eintrittskarte bei 67,62 Euro.

Ed Sheeran auf Platz Zwei

Auf Platz Zwei folgt Ed Sheeran. Von April bis Juni hat er rund 20 Millionen US-Dollar (rund 17,8 Millionen Euro) eingespielt.

Im Moment sind Depeche Mode mit ihrem Album „Spirit“ auf großer Tour, und im Winter geht es in der Halle weiter. Zwischen November 2017 und Februar 2018 führt sie die Konzertreise achtmal nach Deutschland und einmal nach Österreich.

