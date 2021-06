Eine Skizze von Kurt Cobain hat bei einer Versteigerung von Julien’s Auctions einen in der Höhe nicht erwarteten Preis erzielt. Das Selbstporträt des Sängers von Nirvana, nachweislich angefertigt im Jahr 1992, brachte insgesamt 281.000 US-Dollar ein.

Die Karikatur zeigt den verstorbenen Musiker beim Spielen einer Gitarre mit der Bildunterschrift: „Kurdt Kobain [sic!] Rock Star“. Die Worte „I don’t know how to play and I don’t give a hoot!“ wurden zudem auch auf die Zeichnung geätzt.

Wie das Auktionshaus in seiner Beschreibung des Exponats erklärt, entstand die Zeichnung, als Nirvana 1992 in Singapur waren, um dort für ihr Hit-Album „Nevermind“ Werbung zu machen. Cobain hatte die Skizze dann einem Fotografen geschenkt, der zu dieser Zeit den Sänger begleitete.

SOLD for $281,250! A self-portrait caricature by Kurt Cobain playing the guitar, signed on the left of the drawing „Kurdt Kobain Rock Star“ and handwritten on the right „I don’t know how to play and I don’t give a hoot!“ Sold now in our Music Icons at https://t.co/TiME89uOXn! pic.twitter.com/jvfHVeyXdQ

